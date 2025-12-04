  1. Privatkunden
Zwei Verdächtige verhaftet Ukrainischer Politiker-Sohn in Wien getötet und verbrannt

Dominik Müller

4.12.2025

Der Mercedes mit der Leiche darin brannte vollständig aus.
Der Mercedes mit der Leiche darin brannte vollständig aus.
Screenshot Servus TV

Ein 21-jähriger ukrainischer Student wird tot in einem brennenden Mercedes in Wien gefunden. Die Ermittlungen führen zu einer Schlägerei in einem Luxushotel – und zu einem möglichen Krypto-Motiv.

Dominik Müller

04.12.2025, 08:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Wien wurde ein 21-jähriger ukrainischer Student tot in einem brennenden Auto gefunden.
  • Gemäss ukrainischen Medien soll es sich um den Sohn eines Politikers handeln.
  • Zwei ebenfalls ukrainische Verdächtige flüchteten nach der Tat in ihre Heimat und wurden dort festgenommen.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf 26. November stand in Wien ein Mercedes in Flammen. Nach dem Löschen des Brands entdeckte die Feuerwehr auf der Rückbank eine Leiche.

Beim Opfer handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus der Ukraine, der schon seit Jahren in Wien studierte. Die Obduktion zeigt laut Behörden klar: Er wurde getötet. «Sein Körper war zu 80 Prozent verbrannt», sagte Oberst Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt an einer Pressekonferenz. Am Kopf fanden die Gerichtsmediziner zudem Spuren stumpfer Gewalt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann entweder erstickte oder einen Hitzeschock erlitt. Mehrere ukrainische Medien schreiben übereinstimmend, es könne sich um den Sohn des Vizebürgermeisters aus der Millionenstadt Charkiw handeln. Offiziell bestätigt ist diese Information bisher nicht.

Schlägerei in Tiefgarage?

Am Tatort im Auto entdeckten die Fahnder einen geschmolzenen Kanister auf der Rückbank – ein Hinweis auf Brandbeschleuniger. Eine zentrale Spur führt in die Wiener Innenstadt, in die Tiefgarage des Luxushotels «SO/Vienna».

Dort soll es kurz vor dem Brand zu einem heftigen Streit gekommen sein, Zeugen berichten von mehreren Männerstimmen, später wurde im Treppenhaus zudem eine grosse Blutlache gefunden. Das Portal «Oe24» schreibt von einer Schlägerei.

Krypto-Geld als mögliches Motiv

Im Fokus stehen zwei Verdächtige: ein 19- und ein 45-jähriger ukrainischer Staatsbürger. Videoaufnahmen sollen zur Identifikation geführt haben, beide wurden international gesucht. Die Polizei rekonstruierte auch den Kauf von Benzin – kurz darauf war klar, dass die Männer in die Ukraine geflüchtet sind, wo sie am 29. November festgenommen wurden. Eine Auslieferung sei «ausgeschlossen», heisst es von der Wiener Polizei.

Im Raum steht zudem ein Krypto-Motiv: «Oe24» berichtet, das Opfer könnte zur Preisgabe von Wallet-Passwörtern gezwungen worden sein. Bestätigt ist das nicht – allerdings wurden vom Krypto-Konto des Getöteten mehrere Beträge abgebucht.

Indien. Putin will keine Rückkehr Russlands in G7

IndienPutin will keine Rückkehr Russlands in G7

Israel. Nach Hamas-Übergabe: Leiche als Thailänder identifiziert

IsraelNach Hamas-Übergabe: Leiche als Thailänder identifiziert

Zahnarztstuhl und kryptische Botschaften. Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf

Zahnarztstuhl und kryptische BotschaftenNeue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf

