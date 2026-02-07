Als seine Mutter erfuhr, dass er noch lebte, weinte sie vor Glück. Screenshot X

Drei Jahre nach seiner Beerdigung meldet sich der totgeglaubte ukrainische Soldat Nazar Daletskyi plötzlich lebend bei seiner Familie. Dies, obwohl er bereits bestattet wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ukrainische Soldat Nazar Daletskyi, seit 2022 vermisst und offiziell für tot erklärt, hat sich nach drei Jahren überraschend bei seiner Familie gemeldet.

Seine Mutter erkannte seine Stimme in einem Telefonat, nachdem er aus russischer Kriegsgefangenschaft freikam.

Wie es zur Verwechslung der zuvor identifizierten Leiche kam, wird nun untersucht. Mehr anzeigen

Drei Jahre lang glaubte eine ukrainische Familie, ihr Sohn, Bruder und Cousin sei tot. Nun hat sich der vermisste Soldat Nazar Daletskyi plötzlich telefonisch gemeldet – lebend.

Daletskyi war im Mai 2022, wenige Monate nach Beginn der russischen Invasion, verschwunden. Bereits 2014 hatte der damals 42-Jährige in der Armee gedient. «Er hatte keine Zweifel. Er ging sofort», sagt seine Cousine der BBC.

Ein Jahr später schien das Schicksal besiegelt: Eine stark verbrannte Leiche wurde anhand einer DNA-Probe als Daletskyi identifiziert, die Familie beerdigte den Körper und trauerte. Doch vor wenigen Tagen rief Nazar plötzlich zu Hause an.

💭❗️🤯 🇺🇦 A serviceman believed dead for over three years was returned from captivity today, — Ukrainian media



🙏 His family was notified of his release by the Coordination Headquarters and recognized him in exchange photos pic.twitter.com/PRSHQR7KfM — Ukrainian Witness 🇺🇦 (@warinukraineua) February 5, 2026

Ein Video zeigt den emotionalen Moment: «Mein goldenes Kind, ich habe so lange auf dich gewartet», sagt seine Mutter unter Tränen, während die Cousine im Hintergrund vor Freude jubelt.

Die Mutter berichtet: «Es war so seltsam, denn mein Sohn war gestorben, ich hatte ihn begraben, aber hier war seine Stimme. Können Sie sich die Gefühle einer Mutter vorstellen? Glück. Grosses Glück. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten.»

Fall wird derzeit untersucht

Erst durch einen Gefangenenaustausch wurde Daletskyi offenbar freigelassen. Schon im September 2025 hatte ein ehemaliger Kriegsgefangener der Familie erzählt, er habe Nazar in einer russischen Haftanstalt gesehen. Jetzt bestätigt sich der Verdacht – ihr Sohn lebt.

Daletskyi soll bald nach Hause zurückkehren. «Du hast deine Arme, deine Beine, alles?», fragte ihn seine Mutter im Telefonat. Sie will ihn mit seinem Lieblingsgericht empfangen.

Wie es zu der fatalen Leichenverwechslung kommen konnte, wird derzeit untersucht. Für die Familie ist die Rückkehr mehr als ein Wunder. «Ich wünsche allen Frauen, Müttern, Kindern einen solchen Anruf – und dieses Glück», sagt Daletskyis Mutter.