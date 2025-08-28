Peiniger erklärten ihn für tot – ukrainischer Soldat überlebt fünf Tage Höllenmarsch

Wladyslaw überlebte wie durch ein Wunder. Screenshot Video / Suspilne

Ein ukrainischer Nationalgardist hat eine kaum fassbare Tortur überlebt: Russische Soldaten schnitten ihm die Kehle durch und liessen ihn für tot zurück. Fünf Tage lang kämpfte er sich kriechend in Sicherheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 33-jähriger Soldat überlebte eine Folter durch russische Truppen bei Pokrowsk.

Mit aufgeschlitzter Kehle schleppte er sich fünf Tage lang zurück ins ukrainische Gebiet.

Ärzte sprechen von einem medizinischen Wunder – seine Geschichte dokumentiert russische Kriegsverbrechen. Mehr anzeigen

Achtung: Dieser Text enthält explizite Schilderungen von Gewalt.

Die Geschichte von Wladyslaw, einem 33-jährigen ukrainischen Nationalgardisten, grenzt an ein Wunder. Laut der Zeitung Kyiv Independent wurde er zusammen mit anderen Kameraden nahe Pokrowsk von russischen Truppen gefangengenommen. Die Soldaten folterten ihre Gefangenen brutal: «Sie stachen ihnen die Augen aus, schnitten Lippen, Ohren und Geschlechtsteile ab», schrieb Wladyslaw später in sein Tagebuch.

Er selbst wurde als letzter von acht Männern in eine Grube geworfen – mit durchtrennter Kehle, von seinen Peinigern für tot erklärt. Doch Wladyslaw überlebte. Schwer verletzt und fast verblutend kroch er fünf Tage lang in Richtung ukrainisch kontrolliertes Gebiet. Am 17. August wurde er in kritischem Zustand in ein Spital im Gebiet Dnipropetrowsk gebracht.

Ärzte sprechen von einem Wunder

«Wenn jemand die Kehle durchtrennt bekommt, gibt es kaum Überlebenschancen», erklärte Chefarzt Serhij Ryschenko. Dass Wladyslaw durchhielt, sei nur seiner Willenskraft geschuldet: «Er war bis zuletzt überzeugt, dass alles gut ausgehen wird.»

Der Soldat musste sofort operiert werden. Noch kann er nicht sprechen, hält seine Erinnerungen aber in einem Tagebuch fest.

Der Fall reiht sich ein in die Vielzahl dokumentierter Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Allein im vergangenen Monat meldete die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mindestens 273 hingerichtete Kriegsgefangene – ein klarer Bruch des Völkerrechts.