Ultimatum an Staatsangestellte sorgt in den USA für Chaos

Radikaler Sparkurs: Musk setzt Staatsbediensteten Frist und droht mit Entlassung Seit Donald Trumps Amtsantritt bangen zahllose US-Beamte um ihre Jobs – oder wurden schon entlassen. Elon Musk setzt im harschen Umgang mit Behördenmitarbeitern aber noch eins obendrauf. Im Einklang mit den Anweisungen von US-Präsident Donald Trump würden alle Bundesangestellten in Kürze eine E-Mail erhalten, schreibt der Tech-Milliardär auf seiner Plattform X. 24.02.2025

Der Milliardär Musk vermutet massiven Betrug in den amerikanischen Behörden und verlangt einen Leistungsnachweis. Doch einige Ministerien ignorieren oder widersprechen seiner Forderung.

DPA, Von Steve Peoples, Eric Tucker und Amanda Seitz, AP dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 22. Februar hat die US-Effizienzabteilung DOGE in einem Mail Staatsbedienstete aufgefordert, fünf Leistungen der Vorwoche mitzuteilen. Andernfalls drohe die Kündigung.

Die Frist dazu läuft am heutigen Montag um 23.59 Uhr aus.

Einige Ministerien wehren sich gegen den DOGE-Vostoss. Mehr anzeigen

Leistungsnachweis oder Kündigung: Vor diese Wahl hat der amerikanische Milliardär und Regierungsberater Elon Musk Hunderttausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesbehörden gestellt. Allerdings stösst die ungewöhnliche Forderung auf Widerstand selbst in Behörden, die von Anhängern von US-Präsident Donald Trump geführt werden, darunter die Bundespolizei FBI, das Aussenministerium und das Pentagon.

Abgeordnete beider Parteien erklärten, Musks Anweisung sei womöglich illegal, während Gewerkschaften mit Klagen drohten. Musks Team der Kostensenkungsbehörde DOGE verschickte am Samstag eine E-Mail an Hunderttausende Bundesbedienstete, in der sie aufgefordert wurden, innerhalb von 48 Stunden fünf Leistungen aufzulisten, die sie in der vergangenen Woche an ihrem Arbeitsplatz erbrachten.

In einer separaten Nachricht auf X teilte Musk mit, dass jeder Mitarbeiter, der nicht bis zum Ablauf der Frist – in der E-Mail am heutigen Montag 23:59 Uhr Ostküstenzeit – antwortet, seinen Job verlieren werde.

Elon Musk’s already-infamous email to millions US public employees, demanding they name five things they accomplished last week, has inspired responses: pic.twitter.com/F0uDBSsLWV — David Law (@davidkeithlaw) February 23, 2025

Das Ergebnis: Verwirrung bis Chaos. Einige Behörden widersetzten sich der Anordnung, andere ermutigen ihre Mitarbeiter zur Kooperation, und wieder andere gaben widersprüchliche Anweisungen heraus. Und der Präsident? Der postete ein Bild in den sozialen Medien, in dem er sich über Bundesangestellte lustig machte, die «wegen Trump und Elon weinten».

Mail-Forderung verunsichert Staatsbedienstete

Im Gesundheitsministerium gab es widersprüchliche Signale. Die Führung des Ministeriums von Robert F. Kennedy Jr. wies die rund 80'000 Mitarbeiter am gestrigen Sonntagmorgen an, der Aufforderung von Musk Folge zu leisten. Der als amtierender General Counsel für juristische Fragen im Ministerium zuständige Sean Keveney hatte allerdings kurz zuvor einige Mitarbeiter angewiesen, das nicht zu tun.

Elon Musks Effizienzteilung macht Staatsbediensteten Druck. Hier ist der reichste Mann der Welt am 19. Februar in Miami Beach, Florida zu sehen. KEYSTONE

Am Abend gab die Leitung des Ministeriums dann wieder eine neue Anweisung heraus, wonach die Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Aufforderung bis Montagmittag nichts unternehmen sollten.

«Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Nachdem ich in der vergangenen Woche über 70 Stunden Arbeit investiert habe, um die Prioritäten der Regierung voranzubringen, war ich persönlich beleidigt, als ich die unten stehende E-Mail erhielt», schrieb Keveney in einer E-Mail, die der Nachrichtenagentur AP vorlag. Darin wurde ein weit verbreitetes Gefühl von Unsicherheit und Stress innerhalb der Behörde bestätigt.

«Bitte eine Dosis Mitgefühl»

Keveney verwies auf Sicherheitsbedenken und erklärte, dass ein Teil der von den Mitarbeitern der Behörde geleisteten Arbeit durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sein könnte: «Ich habe keine Zusicherungen erhalten, dass es angemessene Massnahmen gibt, um die Antworten auf diese E-Mail zu schützen.»

Das Ultimatum wurde aus den Reihen der Demokraten heftig kritisiert, aber auch einige Republikaner sprachen sich gegen eine solche Vorgehensweise aus. «Wenn ich Elon Musk eines sagen könnte, dann, dass er bitte eine Dosis Mitgefühl zeigen soll», sagte der republikanische Senator John Curtis aus Utah, in dessen Staat 33'000 Menschen bei den Bundesbehörden beschäftigt sind.

Der neue republikanische FBI-Direktor Kash Patel gibt Elon Musk Kontra. KEYSTONE

Sogar Kash Patel, frisch gekürter FBI-Direktor und lautstarker Anhänger Trumps, wies seine Mitarbeiter an, Musks Anfrage zu ignorieren – zumindest vorerst. Es werde Überprüfungen in Übereinstimmung mit den FBI-Prozessen geben, schrieb Patel in einer von der AP bestätigten E-Mail. «Wenn und falls weitere Informationen benötigt werden, werden wir die Antworten koordinieren. Bitte halten Sie im Moment alle Antworten zurück.»

Ministerien reagieren unterschiedlich

Der amtierende Staatsanwalt für den Hauptstadtbezirk Washington, Ed Martin, dürfte dagegen mit seiner Mitteilung an die Mitarbeiter noch mehr Verwirrung gestiftet haben. «Wir werden dieser OPM-Anfrage nachkommen, sei es durch Beantwortung oder durch Entscheidung, nicht zu antworten», schrieb Martin in der E-Mail, die der AP vorliegt, und bezog sich dabei auf die Behörde Office of Personnel Management, die das Personal der Bundesbehörden verwaltet.

«Bitte bemühen Sie sich nach bestem Wissen und Gewissen, zu antworten und Ihre Aktivitäten aufzulisten (oder auch nicht, je nachdem, was Sie bevorzugen).» Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, werde er den Mitarbeitern den Rücken stärken. In den Ministerien für Aussenpolitik, Verteidigung und Heimatschutz waren die Anweisungen dagegen deutlich.

Ignore Elon Musk's order, State Department leaders tell staff. FBI Director Patel issued similar guidance pic.twitter.com/DLpq7Q8FfI — Margaret Brennan (@margbrennan) February 23, 2025

Kein Mitarbeiter sei verpflichtet, seine Aktivitäten ausserhalb der Befehlskette seines Ministeriums zu melden, schrieb der Staatssekretär im Aussenministerium, Tibor Nagy, in einer Rundmail. Die Führung des Pentagons wies die Mitarbeiter an, mit jeglicher Reaktion auf Musks Team abzuwarten. Das Heimatschutzministerium teilte den Mitarbeitern mit, dass derzeit keine Meldepflicht bestehe und die Behördenleitung auf die Aufforderung reagieren werde.

Hunderttausende betroffen

In den ersten vier Wochen von Trumps zweiter Amtszeit wurden bereits Tausende Bundesangestellte aus dem öffentlichen Dienst gedrängt – entweder durch Entlassung oder durch ein Angebot einer Abfindung. Offizielle Zahlen dazu gibt es bisher nicht, aber die AP zählte Hunderttausende, die in irgendeiner Weise betroffen sind. Viele arbeiten ausserhalb von Washington.

Musk bezeichnete seine jüngste Anfrage am Sonntag als «einen sehr grundlegenden Puls-Check». Grund sei, dass eine beträchtliche Zahl von Menschen, die angeblich für die Regierung arbeiteten, nicht einmal ihre E-Mails lesen würden, schrieb Musk auf seiner Plattform X. «In einigen Fällen glauben wir, dass nicht existierende Personen oder die Identitäten von Toten benutzt werden, um Gehaltsschecks zu kassieren. Mit anderen Worten, es handelt sich um regelrechten Betrug.»

Beweise für einen solchen Betrug legte er nicht vor. Unabhängig davon behaupteten Musk und Trump in den vergangenen Tagen fälschlicherweise, zig Millionen Verstorbene erhielten immer noch Leistungen aus der Sozialversicherung.