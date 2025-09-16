  1. Privatkunden
(Noch) keine Schweigeminute für Charlie Kirk Ultrarechte poltern im EU-Parlament – das sind die Fakten

Petar Marjanović

16.9.2025

Ultrarechte poltern im EU-Parlament

Ultrarechte poltern im EU-Parlament

Lauter Eklat im EU-Parlament: Rechte Abgeordnete wollten nach dem Mord am US-Provokateur Charlie Kirk eine Schweigeminute erzwingen. Doch die Parlamentsleitung blockte ab – und erntete wütendes Tischklopfen.

15.09.2025

Lauter Eklat im EU-Parlament: Rechte Abgeordnete wollten nach dem Mord am US-Provokateur Charlie Kirk eine Schweigeminute erzwingen. Doch die Parlamentsleitung blockte ab – und erntete wütendes Tischklopfen.

Petar Marjanović

16.09.2025, 04:30

16.09.2025, 04:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im EU-Parlament forderten rechte Abgeordnete einen Tag nach der Tötung des US-Influencers Charlie Kirk eine Schweigeminute.
  • Sie sorgten mit lautem Protest für Tumult, als die Parlamentsleitung dies verweigerte.
  • Präsidentin Roberta Metsola stellte klar, dass Schweigeminuten nur zu Beginn einer Sitzungswoche abgehalten werden.
  • Diese Praxis zeigte sich auch bei früheren Fällen wie dem Tod von Papst Franziskus oder der Tötung von George Floyd.
Mehr anzeigen

Im Europäischen Parlament ist vergangene Woche ein heftiger Streit ausgebrochen – ausgelöst durch die Ermordung des ultrarechten Politinfluencers Charlie Kirk. Abgeordnete der Fraktion «Konservative und Reformer» verlangten am Tag nach der Tötung eine Schweigeminute für den US-Amerikaner.

Als die Parlamentsleitung dies ablehnte, reagierten rechte Abgeordnete mit lautem Protest im Sitzungssaal. Videos der Szene verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und wurden als angeblicher Beweis für die Doppelmoral des Parlaments genutzt. blue News hat die Fakten geprüft.

Was ist im EU-Parlament passiert?

Die Tötung des US-amerikanischen rechtskonservativen Polit-Influencers Charlie Kirk hat am Donnerstag im Europäischen Parlament für Tumult gesorgt. Abgeordnete der nationalkonservativen Fraktion verlangten eine Schweigeminute im Plenum. Sie hatten damit aber auf bürokratischem Weg keinen Erfolg.

Der Schwede Charlie Weimers ergriff darauf am Mittag das Wort, würdigte Kirk und erklärte, er wolle den Rest seiner Redezeit für eine Schweigeminute einsetzen – so, wie es im US-Parlament gang und gäbe ist: «Ich trete den Rest meiner Redezeit für einen Moment der Stille.»

Doch im EU-Parlament ist ein solches «Redezeitabtreten» nicht vorgesehen. Wer das Wort ergreift, muss auch sprechen.

Sitzungsleiterin Katarina Barley (SPD) unterband den Versuch sofort: «Sie wissen, dass die Präsidentin eine Schweigeminute abgelehnt hat. Wir fahren fort.»

Rechte Abgeordnete reagierten empört, schlugen mit Fäusten auf ihre Tische und buhten. Barley blieb gelassen und verwies darauf, dass allein die Präsidentin über Schweigeminuten entscheidet.

Weshalb gab es keine Schweigeminute für Charlie Kirk?

Genau genommen hat das EU-Parlament noch nicht entschieden, ob es zu Charlie Kirks Tötung eine Schweigeminute gibt oder nicht.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola (Konservative/Malta) lehnte nur die Forderung ab, am Donnerstagmittag einen Gedenkmoment durchzuführen. Metsola veröffentlichte selbst eine Trauermitteilung nach Charlie Kirks Tötung: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau und seinen kleinen Kindern – die das Fundament seines Lebens waren. Mögen sie Kraft finden und möge er in Frieden ruhen.»

Sie liess eine Anfrage von blue News zum Vorgehen im EU-Parlament bislang unbeantwortet. Ihr Büro erklärte aber gegenüber «Politico», Schweigeminuten würden ausschliesslich zu Beginn einer Plenarsitzung angekündigt. Die aktuelle Sitzung hatte bereits am Montag begonnen.

Ein solches Gedenken sei daher frühestens zu Beginn der nächsten Sitzungswoche möglich – im Oktober.

Gab es eine Schweigeminute zu George Floyd und anderen Todesfällen?

Rechte kritisierten in sozialen Medien die Szene heftig und warfen dem EU-Parlament Doppelmoral vor. Sie griffen dabei auch die Sozialdemokratin an, welche als Sitzungsleiterin den Entscheid der Präsidentin vertrat.

Der schwedische Rechtspopulist Charlie Weimers machte die Sozialdemokratin zudem persönlich verantwortlich, dass es keine Schweigeminute gab: «Leider hat uns der linksgerichtete Vorsitzende nicht erlaubt, sein Andenken zu ehren.»

Der Beitrag von Weimers wurde über 1,3 Millionen Mal angeschaut. Auch das Nachrichtenportal verbreiteten die Falschdarstellung, ohne die Fakten zu prüfen. Beim österreichischen Boulevard-Onlinemedium «Exxpress» beschimpften Nutzer gestützt auf die Falschdarstellung die Sitzungsleiterin als «Moorhuhn, die Alte hat doch einen Knall». Ein weiterer Nutzer schrieb: «Ein Parlament der Schande, der Schänder, der Hasser und der Hetzer.»

Doch das Vorgehen der sozialdemokratischen Sitzungsleiterin Barley und der konservativen Parlamentspräsidentin Metsola entspricht der bisherigen Praxis: Bei Schweigeminuten lässt sich das EU-Parlament seit jeher sehr viel Zeit. Sie finden nicht unmittelbar nach einem Ereignis statt, sondern erst beim nächsten Sitzungsbeginn.

Das belegt ein Blick ins Sitzungsarchiv: Nach dem Tod von Papst Franziskus am 21. April 2025 ehrte das Parlament den Papst erst zwei Wochen später.

Nach dem Schulmassaker in Graz am 10. Juni 2025 dauerte es sechs Tage, bis eine Schweigeminute folgte.

Und auch nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 hielt das Parlament erst am 17. Juni eine Schweigeminute ab. Das EU-Parlament liess sich also 23 Tage Zeit. 

Schweigemoment im EU-Parlament für George Floyd im Jahr 2020

Schweigemoment im EU-Parlament für George Floyd im Jahr 2020

Im Plenum des Europäischen Parlaments in Brüssel gedenkt Präsident David Sassoli am 17. Juni 2020 George Floyd. Zu Ehren des in Minneapolis verstorbenen Afroamerikaners bittet er die Abgeordneten um eine Schweigeminute.

15.09.2025

