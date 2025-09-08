  1. Privatkunden
Vater versteckte Kinder in Wildnis Um 2.30 Uhr beginnt das letzte Drama nach vier Jahren Flucht

Sven Ziegler

8.9.2025

Ein Polizist am Tatort. Nach über vier Jahren endet die Flucht von Tom Phillips.
Ein Polizist am Tatort. Nach über vier Jahren endet die Flucht von Tom Phillips.
AFP

Der neuseeländische Vater Tom Phillips, der seit Ende 2021 mit seinen drei Kindern im Busch lebte, ist am Montag in Waikato von der Polizei erschossen worden. Ein Polizist wurde am Kopf schwer verletzt, alle drei Kinder sind inzwischen wohlauf gefunden worden.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

08.09.2025, 12:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tom Phillips wurde nach einem bewaffneten Einbruch nahe Piopio von der Polizei gestoppt und bei einem Schusswechsel getötet.
  • Ein Beamter erlitt bei der Annäherung einen Kopfschuss und wird mehrfach operiert; sein Zustand gilt als stabil.
  • Die drei Kinder (9, 10, 12) sind unversehrt in Obhut der Behörden – gefunden wurde zunächst eines am Tatort, später zwei an einem abgelegenen Bush-Campsite.
Mehr anzeigen

Ein jahrelanger Vermisstenfall, der Neuseeland in Atem hielt, hat ein tödliches Ende genommen. Tom Phillips, der seit Dezember 2021 mit seinen drei Kindern im abgelegenen Buschgebiet der Region Waikato untergetaucht war, ist am Montag, 8. September, bei einem Polizeieinsatz nahe Piopio erschossen worden.

Ein Polizist wurde am Kopf schwer verletzt und per Helikopter ins Waikato Hospital geflogen, wo er mehrere Operationen benötigt. Das berichten lokale Medien. Phillips' Kinder wurden in der Zwischenzeit wohlauf gefunden. 

Auslöser des Einsatzes war gemäss Polizeiangaben ein Einbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Piopio gegen 02.30 Uhr. Kurz darauf stoppten die Beamten ein Quadbike mit zwei Personen. Reifensperren brachten das Fahrzeug zum Stillstand.

Sichtungen häuften sich immer mehr

Als sich der zuerst eintreffende Polizist näherte, eröffnete Phillips laut Behörden mit einem Maschinengewehr das Feuer und traf den Beamten am Kopf. Ein zweites Team schoss zurück – Phillips starb noch am Ort des Geschehens. 1News berichtet, am Quad seien mehrere Schusswaffen sichergestellt worden.

Eines der Kinder befand sich beim Vater und blieb unverletzt. Es half laut Polizei bei der Suche nach den Geschwistern. Gegen Abend entdeckten Einsatzkräfte die beiden anderen Kinder allein an einem abgelegenen Bush-Campsite; beide seien wohlauf.

Jahrelange Suche. Vater versteckt Kinder vier Jahre in Wildnis – Polizei erschiesst ihn

Jahrelange SucheVater versteckt Kinder vier Jahre in Wildnis – Polizei erschiesst ihn

In den Wochen vor der Schiesserei häuften sich die Sichtungen der verschwundenen Familie. Ende August 2025 zeigten Bilder einer Überwachungskamera mutmasslich Phillips mit einem Kind bei einem Einbruch in Piopio; die Polizei veröffentlichte zusätzliche Fotos – unter anderem eine nächtliche Aufnahme von Vater und Kind mit Stirnlampe.

Bereits am 4. Oktober 2024 hatten Jäger Phillips und alle drei Kinder im Hügelland südlich von Marokopa gesehen; das Bild ging weltweit durch die Medien. Zuvor setzte die Polizei im Juni 2024 eine Belohnung von 80’000 neuseeländischen Dollar für Hinweise aus – ohne Durchbruch.

Erstes Verschwinden im Jahr 2021

Phillips war im September 2021 erstmals mit den Kindern verschwunden und nach rund 20 Tagen zurückgekehrt – ohne Erklärung. Im Dezember 2021 tauchte er erneut ab. Seither galt er als Flüchtiger mit Fähigkeitm in der Wildnis zu überleben; die Polizei vermutete Hilfe aus dem lokalen Umfeld. Ihm wurden unter anderem Einbrüche und bewaffnete Raubtaten zur Last gelegt.

Premierminister Chris Luxon sprach von einem «absolut tragischen» Tag. Die Polizei betonte, die Wohlergehen der Kinder habe oberste Priorität; zu Aufenthaltsort und Zustand der Minderjährigen machte sie keine Details. Die Mutter erklärte laut RNZ, sie sei «tief erleichtert», dass das Leiden der Kinder beendet sei, zugleich aber traurig über den Ausgang.

