  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump und Lula überraschen mit Geste «Er scheint ein netter Mann zu sein»

dpa

23.9.2025 - 19:32

Das Verhältnis zwischen Donald Trump und Luiz Inácio Lula da Silva war zuletzt stark belastet.
Das Verhältnis zwischen Donald Trump und Luiz Inácio Lula da Silva war zuletzt stark belastet.
SAUL LOEB /Evaristo SA / AFP

Brasilien und die USA sind derzeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Doch bei der UN-Generaldebatte treffen sich US-Präsident Trump und der brasilianische Staatschef Lula – und umarmen sich.

,

DPA, Redaktion blue News

23.09.2025, 19:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump und sein brasilianischer Amtskollege haben sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York umarmt.
  • Zudem vereinbarten sie ein Treffen in der kommenden Woche.
  • Das Verhältnis der beiden Länder war zuletzt stark angespannt.
  • Hintergrund ist vor allem das Strafverfahren gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.
  • Als Reaktion auf das Verfahren gegen Bolsonaro verhängte Trump Strafzölle von 50 Prozent auf zahlreiche brasilianische Produkte.
Mehr anzeigen

Die Beziehungen zwischen den USA und Brasilien sind stark belastet – nun gibt es erste Anzeichen einer Entspannung: Am Rande der UN-Vollversammlung in New York umarmte US-Präsident Donald Trump nicht nur seinen brasilianischen Kollegen Luiz Inácio Lula da Silva, sondern verabredete sich mit ihm bereits in der kommenden Woche, wie Trump bei seiner Rede vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs bei der UN-Generaldebatte sagte. «Er scheint ein netter Mann zu sein. Er mag mich, ich mag ihn», sagte Trump weiter.

Hintergrund des angespannten diplomatischen Verhältnisses zwischen Brasilien und den USA ist vor allem das Strafverfahren gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Der enge Verbündete Trumps war vor knapp zwei Wochen wegen eines Putschversuchs nach seiner Wahlniederlage gegen Lula vom Obersten Gerichtshof zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden. Trump hatte das Verfahren als politisch motiviert kritisiert. Als Reaktion verhängte er Strafzölle von 50 Prozent auf zahlreiche brasilianische Produkte. 

Putschversuch. Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt

PutschversuchBrasiliens Ex-Präsident Bolsonaro zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt

Lula: Souveränität Brasiliens nicht verhandelbar

Trump warf Brasilien bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung erneut vor, die Rechte und Freiheiten amerikanischer Staatsbürger zu unterdrücken – unter anderem durch Zensur, Unterdrückung und Korruption in der Justiz.

In seiner UN-Rede stellte Lula das Urteil gegen Bolsonaro als Beweis für die Stärke der brasilianischen Demokratie dar und betonte, die Souveränität des Landes sei nicht verhandelbar.

Hier schiesst Trump gegen die Schweiz

Hier schiesst Trump gegen die Schweiz

«Ihre Länder landen in der Hölle», sagt Trump. Dann geht er auf die Schweiz. ein. «Schauen Sie sich dieses wunderschöne Land an, mitten in Europa. Die Schweiz... 72 Prozent aller Gefängnisinsassen stammen aus dem Ausland.»

23.09.2025

Mehr zum Thema

Der grosse Wutreden-Faktencheck. Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt

Der grosse Wutreden-FaktencheckTrump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt

Wutrede vor der UNO-Vollversammlung. Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her

Wutrede vor der UNO-VollversammlungTrump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her

Video zeigt französischen Präsidenten. Kuriose Szene mitten in New York – Macron wird für Trump von der Polizei gestoppt

Video zeigt französischen PräsidentenKuriose Szene mitten in New York – Macron wird für Trump von der Polizei gestoppt

Meistgelesen

Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt
Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her
«Stehe 100 Prozent hinter den UN» – Trump spricht nach Wutrede mit Guterres
Klares Signal an Moskau: Trump für Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum
Darum schiessen die Prämien hoch – und wie Versicherte sparen