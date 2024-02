US-Gericht: Trump geniesst keine Immunität bei Wahl-Anklagen

STORY: Ex-US-Präsident Donald Trump geniesst keine Immunität bei Klagen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol. Das hat ein Bundesberufungsgericht im Regierungsbezirk Washington D.C. am Dienstag entschieden. Die drei Richter wiesen einstimmig die Darstellung zurück, Trump könne nicht belangt werden, weil die Vorwürfe mit seinen Aufgaben als Staatsoberhaupt zusammenhingen. Eine Stellungnahme Trumps lag zunächst nicht vor. Der führende Präsidentschaftsbewerber der Republikaner kann weiter Berufung einlegen. Damit könnte sich das Hauptverfahren bis nach der Wahl im November hinziehen. Sollte er die Abstimmung gewinnen, könnte er sich selbst begnadigen. Trump wird eine Verwicklung in den Versuch seiner Anhänger vorgeworfen, durch einen Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 die Machtübergabe an den demokratischen Wahlsieger Joe Biden zu verhindern. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, die Immunität des Amtes schütze ihn. In der Gerichtsentscheidung heisst es aber nun: «Zum Zwecke dieses Strafverfahrens ist der ehemalige Präsident Trump zum Bürger Trump geworden».

07.02.2024