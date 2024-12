Mehr als 200 Tote bei Massaker durch Gang in Haiti

Haiti steckt in einer tiefen Sicherheits- und humanitären Krise. (Archiv) Bild: dpa

Bei einem Massaker durch eine Gang in Haiti sind mehr als 200 Menschen getötet worden. Auslöser soll der krankheitsbedingte Tod des Sohns des Bandenchefs sein.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Haiti hat eine Gang mehr als 200 Menschen getötet.

Die Gang soll Opfer aus deren Häusern und einem Gotteshaus verschleppt, verhört und anschliessend erschossen oder mit Macheten hingerichtet haben.

Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen kam es zu dem Massaker, nachdem der Sohn des Bandenchefs Micanor Altès an einer Krankheit gestorben war. Mehr anzeigen

Bei einem Massaker durch eine Gang in Haiti sind nach Angaben der Vereinten Nationen etwa doppelt so viele Menschen getötet worden wie von Menschenrechtsgruppen geschätzt. Das Integrierte Büro der UN in Haiti teilte am Montag mit, zwischen dem 6. und 11. Dezember seien mehr als 207 Menschen von der Wharf-Jeremie-Gang ermordet worden.

Die Gang soll Opfer aus deren Häusern und einem Gotteshaus verschleppt, verhört und anschliessend erschossen oder mit Macheten hingerichtet haben. Unter den Opfern sollen Dutzende ältere Menschen und Voodoo-Anhänger sein. Menschenrechtsgruppen in Haiti hatten zuvor geschätzt, dass bei dem Massaker mehr als 100 Menschen ums Leben kamen.

«Wir können nicht so tun, als ob nichts passiert wäre», teilte die Sondergesandte von UN-Generalsekretär António Guterres für Haiti, María Isabel Salvador, mit. «Ich rufe das haitianische Justizsystem auf, diese schrecklichen Verbrechen gründlich zu untersuchen und die Täter, sowie diejenigen, die sie unterstützen, zu verhaften und zu bestrafen.»

Laut UN versuchten die Bandenmitglieder Beweise für ihre Gräueltaten zu vernichten, indem sie Leichen verbrannten oder diese zerstückelten und ins Meer warfen.

Bandengewalt nimmt immer mehr zu

Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen kam es zu dem Massaker, nachdem der Sohn des Bandenchefs Micanor Altès an einer Krankheit gestorben war. Die Menschenrechtsgruppe Kooperativ für Frieden und Entwicklung teilte mit, nach Angaben aus Informationen innerhalb der Gemeinde warf der Bandenchef Bewohnern des betroffenen Viertels vor, für die Krankheit verantwortlich gewesen zu sein.

In Haiti hat die Bandengewalt seit dem Mord am Präsidenten Jovenel Moïse bei einem Putschversuch 2021 zugenommen. In diesem Jahr sind nach UN-Angaben bei Bandenkriegen im Land mehr als 5350 Menschen ums Leben gekommen.