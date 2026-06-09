  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Laut UN-Kommission Tödliche Siedler-Gewalt im Westjordanland nimmt zu

SDA

9.6.2026 - 10:48

ARCHIV – Palästinenser gehen durch die Trümmer ihrer Häuser, nachdem die israelischen Behörden einen grossen Teil des Hauptgemüsemarktes des Westbankdorfes Beita, südöstlich von Nablus, am Montag, den 1. Juni 2026, zerstört haben. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa
ARCHIV – Palästinenser gehen durch die Trümmer ihrer Häuser, nachdem die israelischen Behörden einen grossen Teil des Hauptgemüsemarktes des Westbankdorfes Beita, südöstlich von Nablus, am Montag, den 1. Juni 2026, zerstört haben. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa
Keystone

Im vergangenen Jahr sind mindestens sieben Palästinenser im Westjordanland durch Siedler ums Leben gekommen. Das ist eine deutliche Steigerung, wie die zuständige UN-Kommission festgestellt hat. 

Keystone-SDA

09.06.2026, 10:48

09.06.2026, 10:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem neuen UN-Bericht hat die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland deutlich zugenommen.
  • Die Kommission wirft israelischen Behörden vor, Angriffe nicht ausreichend zu verhindern und Straffreiheit zu begünstigen.
  • Gleichzeitig dokumentiert die UN auch mutmassliche Kriegsverbrechen der Hamas im Gazastreifen.
Mehr anzeigen

Die Gewalt israelischer Siedler gegen palästinensische Zivilisten im Westjordanland hat laut einer UN-Kommission weiter zugenommen. Im vergangenen Jahr hätten Siedler mindestens sieben Palästinenser getötet und 832 weitere verletzt, hiess es im Bericht der UN-Untersuchungskommission. Damit habe sich die Zahl der Opfer gegenüber 2024 mehr als verdoppelt.

Zum Beispiel hätten im Juli 2025 Siedler – begleitet von israelischen Soldaten – Palästinenser beim Bestellen ihrer Felder überfallen. Dabei sei ein Landwirt durch einen Kopfschuss getötet, ein anderer erschlagen worden. «Dieser Trend setzt sich auch 2026 mit täglich verübten Angriffen fort», so die UN.

Dem Bericht zufolge ermöglichten israelische Behörden diese Angriffe durch finanzielle und militärische Unterstützung. Israels Justiz- und Strafverfolgungsbehörden wiederum hätten für Siedlergewalt jahrzehntelang Straffreiheit gewährt.

UN fordert stärkeren internationalen Druck auf Israel

«Die unerbittlichen, täglichen Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser sind unerträglich und müssen aufhören», sagte UN-Kommissionsvorsitzender Srinivasan Muralidhar. Die internationale Gemeinschaft müsse massiven Druck auf Israel ausüben, damit die Gewalt gegen die Siedler ein für alle Mal ende. Die EU hatte kürzlich wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler zusätzliche Sanktionen verhängt.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Israel weist Kritik am Vorgehen von Siedlern im Westjordanland gegen Palästinenser regelmässig als unbegründet zurück.

Seit dem verheerenden Hamas-Massaker im Süden Israels vom 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg hat die Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser und deren Eigentum deutlich zugenommen. In israelischen Medien ist dabei mitunter auch von «jüdischem Terror» die Rede.

UN: Hamas im Gazastreifen an Kriegsverbrechen beteiligt

Der Bericht wirft auch einen Blick auf den Gazastreifen und die dortige Rolle der islamistischen Hamas. Die Kommission identifizierte in den Jahren 2024 und 2025 249 Fälle von Hinrichtungen und schwerer körperlicher Gewalt, die mindestens 108 Todesopfer und 384 Verletzte zur Folge hatten. Laut Bericht waren mit der Hamas verbundene Kräfte an mindestens 60 dieser Vorfälle beteiligt. Diese Taten stellten Kriegsverbrechen wie Mord und Folter sowie Verstösse gegen Menschenrechte und humanitäres Recht dar.

Das Westjordanland gehört nach internationaler Rechtsprechung wie der Gazastreifen zu den von Israel besetzten Gebieten. Die Gewalt von Siedlern geht bis in die 1970er Jahre zurück. Die Zahl der Fälle nahm laut den UN seit 2023 stark zu.

Im Westjordanland und in Ost-Jerusalem leben heute mehr als 700.000 israelische Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat.

Meistgelesen

Ein Kanton zahlt viermal mehr als alle anderen
Knatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen
Ökonom lag die letzten drei WMs richtig – jetzt tippt er auf eine Überraschung

Mehr aus dem Ressort

550 Personen erkrankt. Bereits mehr als 100 Ebola-Tote im Kongo

550 Personen erkranktBereits mehr als 100 Ebola-Tote im Kongo

Grauen in Tschechien. Mutter soll ihr Baby an Hunde verfüttert haben

Grauen in TschechienMutter soll ihr Baby an Hunde verfüttert haben

Amateurvideo hält Moment fest. Drohnen-Alarm über Lettland – Französische Kampfjets greifen ein

Amateurvideo hält Moment festDrohnen-Alarm über Lettland – Französische Kampfjets greifen ein