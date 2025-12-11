Unbekannte hinterlassen Bilder der Verwüstung – Hüttenwarte entsetzt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Nur noch Deppen in den Bergen» Unbekannte hinterlassen Bilder der Verwüstung – Hüttenwarte entsetzt

Lea Oetiker

11.12.2025

Auch Fenster wurden in der Stüdlhütte eingeschlagen.
Auch Fenster wurden in der Stüdlhütte eingeschlagen.
Screenshot Instagram

Unbekannte haben erneut den Winterraum der Stüdlhütte am Grossglockner auf 2802 Meter verwüstet. Die Hüttenwarte und der Alpenverein zeigen sich bestürzt über die mutwillige Zerstörung.

Lea Oetiker

11.12.2025, 14:37

11.12.2025, 14:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unbekannte haben den Winterraum der Stüdlhütte am Grossglockner mutwillig verwüstet, Fenster eingeschlagen, die Tür beschädigt und grosse Mengen Müll hinterlassen.
  • Die Hüttenwarte Veronika und Matteo Bachmann sowie der Alpenverein zeigen sich entsetzt über die Zerstörung und die damit verbundenen hohen Kosten.
  • In den sozialen Medien reagieren viele Nutzerinnen und Nutzer mit Empörung und Unverständnis über den respektlosen Umgang mit der alpinen Infrastruktur.
Mehr anzeigen

«Unser Winterraum wurde erneut mutwillig zerstört», schreiben die Hüttenwarte Veronika und Matteo Bachmann auf Instagram. Sie betreiben die Stüdlhütte auf 2802 Metern Höhe am Grossglockner, dem höchsten Berg Österreichs.

Fenster seien eingeschlagen, die Tür beschädigt, Elektronik zerstört und grosse Mengen Müll zurückgelassen worden. Dazu veröffentlichten die Bachmanns mehrere Fotos, die das Ausmass der Verwüstung zeigen. Die Bergsteigerunterkunft dient als Notraum für Wander*innen.

«Jede Beschädigung verursacht enorme Kosten, die aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert werden müssen», heisst es im Beitrag weiter. «Das fehlt dann bei Renovierungsmassnahmen für Hütten, Unterhalt der Wege und anderen Angeboten für alle Bergfreunde», so die Hüttenwarte weiter.

«Was ist los mit den Menschen?»

Die Bilder der Verwüstung haben in den sozialen Medien für Empörung gesorgt. Aus den Beiträgen sprechen Wut und Unverständnis: «Nur noch Deppen in den Bergen», kommentiert ein Nutzer knapp. Ein anderer schreibt: «Was ist los mit den Menschen? Verpisst euch aus unseren Bergen, wenn ihr keinen Respekt vor der Natur und den Hütten habt.» Und ein weiterer fragt fassungslos: «Wie verbittert muss man unterwegs gewesen sein, dass man auf so etwas überhaupt noch Lust hat?»

Auch der Alpenverein München & Oberland zeigt sich bestürzt über den Vorfall. In einer Stellungnahme heisst es: «Seit 2020/21 ist der Winterraum nur noch als Notunterkunft geöffnet – damals beschädigte eine Explosion durch ein offenes Feuer das Dach.» Winterräume stehen Alpinist*innen auch dann offen, wenn eine Berghütte geschlossen ist.

Weiter schreibt der Verein: «Winterräume sind wertvolle Rückzugsorte und ein wichtiger Bestandteil unserer alpinen Infrastruktur. Ihr Erhalt ist arbeits- und kostenintensiv – jede Beschädigung verursacht hohe Zusatzkosten.»

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Mehr aus dem Ressort

Vorher-Nacher-Vergleich. Über diese fünf Fahrplan-Änderungen können sich Bahnfans besonders freuen

Vorher-Nacher-VergleichÜber diese fünf Fahrplan-Änderungen können sich Bahnfans besonders freuen

Bern bestätigt. SRG-Radios kehren auf UKW zurück

Bern bestätigtSRG-Radios kehren auf UKW zurück

Zufall führt zu Festnahme in Rupperswil. Zuerst hört ein Nachbar Lärm – und dann hat der Einbrecher auch noch Pech

Zufall führt zu Festnahme in RupperswilZuerst hört ein Nachbar Lärm – und dann hat der Einbrecher auch noch Pech

Meistgelesen

Frauen-Chefcoach Tschuor gibt Auskunft über schweren Sturz von Michelle Gisin
Nato-Generalsekretär Rutte: «Wir sind Russlands nächstes Ziel»
Unbekannte hinterlassen Bilder der Verwüstung – Hüttenwarte entsetzt
Fallschirmspringer schneidet sich vom Flugzeug frei
SRG-Radios kehren auf UKW zurück