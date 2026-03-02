Eine Verkehrskontrolle ist in Rom in eine tödliche Verfolgungsjagd ausgeartet. Symbolbild: Keystone

Das Auto eines flüchtigen Fahrers gerät in den Gegenverkehr und prallt frontal auf den Wagen einer Familie. Vater, Mutter und Kind sterben noch am Unfallort.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer nächtlichen Verfolgungsjagd in Rom ist eine unbeteiligte dreiköpfige Familie durch einen Frontalzusammenstoss ums Leben gekommen.

Ein Autofahrer hatte sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen und war mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten.

Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs wurden festgenommen. Mehr anzeigen

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in Rom eine unbeteiligte dreiköpfige Familie ums Leben gekommen. Ihr Wagen wurde in der Nacht in einem Aussenbezirk der italienischen Hauptstadt von dem Auto eines Fahrers erfasst, der sich zuvor einer Kontrolle entzogen hatte, wie die Behörden mitteilten. Bei den Toten handelt es sich um Mutter, Vater und deren Kind.

Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle. Ein Autofahrer hielt nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Der flüchtige Fahrer geriet bei der Verfolgungsjagd in den Gegenverkehr und sein Wagen stiess frontal mit dem Auto der Familie zusammen.

Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs wurden festgenommen. Details wie Geschlecht oder Alter sind noch unbekannt. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr ermittelt.