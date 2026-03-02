Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in Rom eine unbeteiligte dreiköpfige Familie ums Leben gekommen. Ihr Wagen wurde in der Nacht in einem Aussenbezirk der italienischen Hauptstadt von dem Auto eines Fahrers erfasst, der sich zuvor einer Kontrolle entzogen hatte, wie die Behörden mitteilten. Bei den Toten handelt es sich um Mutter, Vater und deren Kind.
Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle. Ein Autofahrer hielt nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Der flüchtige Fahrer geriet bei der Verfolgungsjagd in den Gegenverkehr und sein Wagen stiess frontal mit dem Auto der Familie zusammen.
Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs wurden festgenommen. Details wie Geschlecht oder Alter sind noch unbekannt. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr ermittelt.
Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht
Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt?
02.03.2026
Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»
Nach einem iranischen Angriff auf Tel Aviv zeigt ein Video die Schäden in einem Wohnquartier. Oppositionsführer Yair Lapid spricht vom «Preis eines gerechten Krieges» und ruft die Bevölkerung zum Durchhalten auf.
01.03.2026
Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft
Das iranische Staatsfernsehen hat am Sonntagmorgen den Tod von Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei bestätigt. Der 86-Jährige stand seit 1989 an der Spitze der Islamischen Republik.
01.03.2026
