Fluchtfahrer rast in Gegenverkehr Unbeteiligte Familie stirbt bei Polizei-Verfolgungsfahrt in Rom

dpa

2.3.2026 - 12:20

Eine Verkehrskontrolle ist in Rom in eine tödliche Verfolgungsjagd ausgeartet.
Eine Verkehrskontrolle ist in Rom in eine tödliche Verfolgungsjagd ausgeartet.
Symbolbild: Keystone

Das Auto eines flüchtigen Fahrers gerät in den Gegenverkehr und prallt frontal auf den Wagen einer Familie. Vater, Mutter und Kind sterben noch am Unfallort.

DPA

02.03.2026, 12:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer nächtlichen Verfolgungsjagd in Rom ist eine unbeteiligte dreiköpfige Familie durch einen Frontalzusammenstoss ums Leben gekommen.
  • Ein Autofahrer hatte sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen und war mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten.
  • Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs wurden festgenommen.
Mehr anzeigen

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist in Rom eine unbeteiligte dreiköpfige Familie ums Leben gekommen. Ihr Wagen wurde in der Nacht in einem Aussenbezirk der italienischen Hauptstadt von dem Auto eines Fahrers erfasst, der sich zuvor einer Kontrolle entzogen hatte, wie die Behörden mitteilten. Bei den Toten handelt es sich um Mutter, Vater und deren Kind.

Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle. Ein Autofahrer hielt nicht an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Der flüchtige Fahrer geriet bei der Verfolgungsjagd in den Gegenverkehr und sein Wagen stiess frontal mit dem Auto der Familie zusammen.

Die drei Insassen des Fluchtfahrzeugs wurden festgenommen. Details wie Geschlecht oder Alter sind noch unbekannt. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr ermittelt.

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt?

02.03.2026

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach einem iranischen Angriff auf Tel Aviv zeigt ein Video die Schäden in einem Wohnquartier. Oppositionsführer Yair Lapid spricht vom «Preis eines gerechten Krieges» und ruft die Bevölkerung zum Durchhalten auf.

01.03.2026

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

Das iranische Staatsfernsehen hat am Sonntagmorgen den Tod von Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei bestätigt. Der 86-Jährige stand seit 1989 an der Spitze der Islamischen Republik.

01.03.2026

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Nach iranischem Angriff auf Tel Aviv – Oppositionsführer spricht vom „Preis eines gerechten Krieges»

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft

