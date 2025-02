Und dann nennt Merz die AfD «unerträglich»

Klamauki

Merz hält die AfD für unerträglich, klar eine Oppositionspartei wirkt für Regierungslenkende Parteienkoalitionen immer unerträglich? Die Können ihnen in die Suppe Spucken und womöglich ihr Kochgut verderben. Der Kandidat Merz wollte schon als „demokratisches“ Ampelmitglied die AfD auf „demokratische“ Weise per Verfassungsschutz Verbieten was ihm und seinen Mitläufern bis dato eigenartigerweise mit ihrer Auffassung von Demokratie nicht gelang. Nun muss ihnen die Mainstream-Medien helfen die Erfolge der AfD zurückzubinden, die jeden Tag zunehmen, sollte dies trotzdem geschehen gibt es ein probates Mittel wie in Rumänien, die „demokratische“ Ungültigkeitserklärung? 🤡 Clownerie hoher Potenz?????