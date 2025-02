Und dann richtet Söder eine klare Ansage an Friedrich Merz

Machtkampf? Markus Söder (l.) und Friedrich Merz (r.) KEYSTONE

Noch werden Stimmen gezählt – doch CSU-Chef Markus Söder macht im Hauptstadtstudio schon eine klare Ansage Richtung Friedrich Merz.

Er sehe eine Koalition mit der SPD als beste Option.

Ob Söder hier aktiv in die Koalitionsoptionen eingegriffen hat, ist unklar – vieles deutet aber darauf hin. Mehr anzeigen

Nach den ersten Wahlprognosen ist in Deutschland noch vieles offen. Gibt es eine Zweier-, Dreier- oder sogar Viererkoalition? Klar ist lediglich: Die Union hat den Regierungsbildungsauftrag erhalten, Friedrich Merz dürfte neuer Kanzler werden.

Im ARD-Hauptstadtstudio ist kurz nach den ersten Wahlergebnissen Markus Söder, Chef der CDU-Schwesternpartei CSU, zu Gast. Dabei wird er auch auf die Regierungskoalition mit anderen Parteien angesprochen.

Söder lässt vieles offen, sagt, dass Friedrich Merz für die Einladung zuständig sei. «Wir haben bei Merz beim wichtigsten Thema Migration gespürt, dass er einen anderen Kurs eingeschlagen hat. Das hat auch unsere Parteien entzweit.» Söder spielt damit auf den Satz von Merz vor einer Woche im grossen Kanzler-Schlagabtausch bei RTL an. Damals sagte Merz kämpferisch: «Herr Söder schreibt mir gar nichts vor.» Ein Satz, der von der CSU in Bayern kaum gut aufgenommen worden sein dürfte.

Greift Söder in Koalitionsverhandlungen ein?

Doch dann fällt bei Söder noch ein Satz, der aufhorchen lässt. Die SPD habe zwar sehr schlecht abgeschnitten, eine historische Niederlage eingefahren. Aber dennoch: «Häme ist hier am falschen Ort. Wenn man zurückblickt in der Geschichte, ist die SPD die einzige Partei, die gegenüber Rechts standgehalten und die Ehre behalten hat – vor allem auch in der Nazi-Zeit. Deswegen ist eine SPD auch in einer Regierung wichtig. Diese Partei kennt aufgrund ihrer Geschichte Verantwortung in Deutschland. Ich glaube, das wäre das beste Koalitions-Angebot.» Eine klare Ansage Richtung Friedrich Merz.

Ob Söder hier aktiv in die Koalitionsoptionen eingegriffen hat, ist unklar – vieles deutet aber darauf hin. Denn gemäss den Hochrechnungen käme die CDU/CSU gemeinsam mit der SPD auf eine Mehrheit im Bundestag.

Spannend bleibt die Frage, welche Rolle Söder einnehmen wird – der starke Mann im Hintergrund macht in der ARD jedenfalls mit dem eindeutigen Satz die klare Ansage, dass er auch bei Koalitionsverhandlungen viel zu sagen haben wird.