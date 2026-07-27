Das historische Zentrum Wiens wurde 2017 von der Unesco auf die Rote Liste gesetzt. Hintergrund war ein umstrittenes Hochhausprojekt – das in der Zwischenzeit angepasst wurde.

Das Unesco-Welterbekomitee hat das historische Zentrum Wiens von der Liste der gefährdeten Welterbestätten gestrichen. Die Entscheidung teilte das Unesco-Welterbekomitee mit, welches noch bis Mittwoch im südkoreanischen Busan tagt.

2017 wurde die Wiener Altstadt wegen eines umstrittenen Hochhausprojekts am Heumarkt auf die Rote Liste der Unesco platziert. Seither wurde das geplante Bauvorhaben mit einer ursprünglich maximalen Höhe von 73 Metern auf knapp 50 Meter reduziert. Die neue Variante muss allerdings noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen.

Die Unesco kritisierte an dem Projekt, dass das Hochhaus den historischen Charakter der Wiener Innenstadt beeinträchtigen würde. Das Zentrum von Wien gehört wegen seines einzigartigen Stadtbildes mit Bauwerken aus Mittelalter, Barock und Gründerzeit seit 2001 zum Unesco-Welterbe.

Mit der aktuellen Entscheidung in Busan stehen noch 58 Einträge auf der Liste der gefährdeten Welterbestätten. Die meisten von ihnen werden durch kriegerische Konflikte, Naturkatastrophen sowie den Folgen des Klimawandels bedroht.