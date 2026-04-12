  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wahlen in Ungarn Magyars Partei bekommt Zweidrittelmehrheit

SDA

12.4.2026 - 22:44

Menschen reagieren auf der Strasse nach der Bekanntgabe der Teilergebnisse der ungarischen Parlamentswahlen. Foto: Denes Erdos/AP/dpa
Menschen reagieren auf der Strasse nach der Bekanntgabe der Teilergebnisse der ungarischen Parlamentswahlen. Foto: Denes Erdos/AP/dpa
Keystone

Die Tisza-Partei des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar hat nach Berechnungen der Wahlkommission eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament erreicht. Nach Auszählung der Stimmzettel in 84,91 Prozent der Wahllokale kommt Tisza auf 138 von 199 Mandaten im Parlament.

Keystone-SDA

12.04.2026, 22:44

13.04.2026, 07:44

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban gestand seine Niederlage ein. «Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen», sagte er vor Anhängern in Budapest. «Die Aufgabe ist klar: Nachdem die Last der Regierungsarbeit nicht mehr auf unseren Schultern liegt, müssen wir unsere eigene Gemeinschaft stärken», fügte er mit Blick auf seine Anhängerschaft hinzu.

Zweidrittelmehrheit gibt Macht für Reformen

Mit der parlamentarischen Zweidrittelmehrheit kann Magyar Reformen durchführen, die Verfassungsänderungen erfordern, sowie Amtsträger austauschen, die Orban eingesetzt hat. Ohne diese Möglichkeit könnte etwa das Verfassungsgericht Reformvorhaben der künftigen Tisza-Regierung blockieren. Wie Magyar in Budapest erklärte, habe ihm Orban telefonisch zum Wahlsieg gratuliert.

Die Wahl galt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Orban hat in seiner Regierungszeit seit 2010 einen halb-autoritären Staat errichtet, sein Land auf einen Konfrontationskurs zur EU gesteuert und sich mit Russland und der US-Regierung von Präsident Donald Trump verbündet.

Für die Europäische Union ist diese Wahl richtungsweisend

In der EU blockierte Orban mit seinen Vetos wichtige Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. Die Union brachte er damit an den Rand der Handlungsunfähigkeit. Wegen der Verstösse gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit legte die EU Milliardenhilfen aufs Eis, die Ungarn zustehen würden. Hingegen will Magyar das Verhältnis seiner Landes zur EU und zu den westlichen Partnern verbessern.

Die Wahlbeteiligung erreichte einen Rekordwert. Sie betrug eine halbe Stunde vor Schliessung der Wahllokale 77,8 Prozent.

Meistgelesen

Orban abgewählt: Magyars Traumsieg in Ungarn verändert Gleichungen in Europa
Er folgte der App und wurde gebüsst – verliert die SBB ihr gutes Image?
«Schrecklich»: Trump attackiert Papst Leo in beispiellosem Akt

Videos aus dem Ressort

Dauerhafte Friedenslösung gesucht: US-Delegation um Vance in Pakistan

Dauerhafte Friedenslösung gesucht: US-Delegation um Vance in Pakistan

Vor mehr als fünf Wochen griffen die USA mit Israel den Iran an – dann wurde eine kurze Feuerpause verkündet. Eine US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance will jetzt in Pakistan über eine dauerhafte Friedenslösung im Iran-Krieg verhandeln.

11.04.2026

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Donald Trump schimpft am 8. April 2026 bitterlich über Spanien, das sich gegen seinen Iran-Krieg stellt.

09.04.2026

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Einigung in letzter Minute: Die USA und der Iran verständigen sich auf eine zweiwöchige Feuerpause. Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump noch mit weiteren Angriffen. Seine Bedingung: Der Iran muss die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus öffnen. Teheran lenkt in der Nacht zum Mittwoch ein und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Laut der «New York Times» geht es bei den zehn Punkten darum, sämtliche gegen den Iran verhängten Sanktionen für den Iran aufzuheben.

08.04.2026

Dauerhafte Friedenslösung gesucht: US-Delegation um Vance in Pakistan

Dauerhafte Friedenslösung gesucht: US-Delegation um Vance in Pakistan

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Trump: «Wir könnten den Handel mit Spanien abbrechen»

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Zweiwöchige Feuerpause: USA und Iran einigen sich

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Obama äussert sich. «Ergebnis in Ungarn ist Sieg für Demokratie weltweit»

Obama äussert sich«Ergebnis in Ungarn ist Sieg für Demokratie weltweit»

Wird es jetzt wieder einfacher?. Orban ist weg, Brüssel feiert – das bedeutet die Schicksalswahl für die EU

Wird es jetzt wieder einfacher?Orban ist weg, Brüssel feiert – das bedeutet die Schicksalswahl für die EU

Abschaffung der «Ehepflicht». Frankreich will klarstellen, dass Ehe kein Recht auf Sex bedeutet

Abschaffung der «Ehepflicht»Frankreich will klarstellen, dass Ehe kein Recht auf Sex bedeutet