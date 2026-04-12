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Historische Entscheidung Wählt Ungarn heute Langzeit-Herrscher Orban ab?

SDA

12.4.2026 - 08:56

Auch die Rapper Fekete Kobra agitieren gegen Orban: Anti-Regierungs-Musikfestival in Budapest am 10. April 2026. 
Auch die Rapper Fekete Kobra agitieren gegen Orban: Anti-Regierungs-Musikfestival in Budapest am 10. April 2026. 
KEYSTONE

In Ungarn hat die Parlamentswahl begonnen. Die Abstimmung gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Ministerpräsident Viktor Orban regiert seit 16 Jahren und zunehmend autoritär. Sein Herausforderer Peter Magyar führt in Umfragen.

Keystone-SDA

12.04.2026, 08:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund acht Millionen Ungar*innen wählen heute ein neues Parlament und den Ministerpräsidenten.
  • Oppositionspolitiker Peter Magyar, ein ehemaliger Verbündeter des Ministerpäsidenten Orbáns, gilt laut Umfragen als aussichtsreicher Herausforderer bei der Wahl.
  • Verlässliche Teilergebnisse werden am Sonntagabend erwartet. 
Mehr anzeigen

Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar gute Chancen auf einen Wahlsieg. Der 45-jährige Magyar ist ein ehemaliger Gefolgsmann Orbans, der demonstrativ mit ihm gebrochen hat. Mit der bürgerlichen Tisza-Partei hat er eine Oppositionskraft geschaffen, die eine Wende verspricht und grosse Beliebtheit erlangt hat.

Der Rechtspopulist Orban hat in den 16 Jahren seiner Regierung einen halb-autoritären Staat errichtet, sein Land auf einen Konfrontationskurs zur EU gesteuert und sich mit Russland und der US-Regierung von Präsident Donald Trump verbündet. Magyar versprach im Wahlkampf, das Land wieder zu einem konstruktiven Partner in der Europäischen Union zu machen.

Rund acht Millionen Bürger sind wahlberechtigt. Die Wahllokale öffneten um 6.00 Uhr und schliessen um 19.00 Uhr. Es gibt keine Wahltagsumfragen und keine Hochrechnungen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.

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