Ungarn verliert Anspruch auf EU-Hilfen in Milliardenhöhe.

Hanno Weiter so EU. Herr Orban muss abtreten. Ich glaube nicht, dass das ganze Volk hinter ihm steht.

Jack Hanno Ob man für oder gegen Orban ist....sei dahingestellt. Gut hingegen ist, dass einer gegen das Beamtenbrüsselmonster (schöns Wort:-)) ...aufsteht!

Schibuchung13 Hanno In welchem Land steht denn das gesamte Volk hinter einer Regierung? Nirgends, ist auch gut so, dass er sich (wenigstens einer) gegen dieses Beamtenmonster in Brüssel auflehnt!

Jack Ist die EU ein Auslaufmodell?

robbingwood0815 Jack Die EU ist vorab kein Überläufermodell !

Ungarn hat das wirtschaftliche Potenzial eines Dreikuhdorfes – mit einem einzigen Mastbetrieb, wo die vielgeliebten «Orbanini» kultiviert werden.

Alles übrige wird drangsaliert.

Time-Bender_0 Jack JA

oberdlik Warum Herr Orban und "sein" Ungarn noch Mitglied in der EU ist, entzieht sich meinem Verständnis. Wer so unverhohlen seine Aversion mit dieser Gemeinschaft ausdrückt, aber gerne wirtschaftlich und finanziell die 'hohle Hand' macht, sollte sich anderen "Freunden" offiziell zuwenden. Das könnte auch für die Schweiz eine grosse Herausforderung und zum Bumerang werden. Da haben wir wohl die gleichen Vorzeichen, oder? Es lebe der Opportunismus...

robbingwood0815 oberdlik auch meine Einschätzung!

Ein Ende den opportunistischen Wendehälsen!

Plideulleip54 Dieser Artikel sollte uns Eidgenossen noch kritischer machen gegenüber der EU (Erpresser Union) und der „Patin“ und „Paten“ E tolls 2025 allen

Thautzeuleu21 Plideulleip54 Wer freiwillig einer Gemeinschaft beitritt um von ihr zu profitieren, muss sich auch an die Regeln dieser Gemeinschaft halten. Das ist nichts als normal.

Ich bin froh, dass die EU da endlich konsequent ist.

Und sie soll es auch der Schweiz gegenüber sein, die NICHT beitreten, aber trotzdem von allem profitieren will.

Entweder-oder. Rosinenpickerei kann's auf die Dauer einfach nicht sein...

(das labile Gleichgewicht des bilateralen Wegs ist extrem anspruchsvoll und das Geschrei von rechts hilft def. nicht dabei)

Gollum78 Ich übersetze kurz den Inhalt: Ungarn wird sanktioniert, weil sie sich der westllichen Wertegesellschaft nicht anpassen z.B. Treffen zwischen Orban und Putin etc.

rooicat Gollum78 Du banalisierst dass Problem. Vielleicht wäre es mal gut wenn Du dein kindliches "etc" anschaust und nicht nur Putin/Orban Verhältnis.

Theickakie70 Wenn diese Frau Ursula von der Leyen von Rechtsstaatlichkeit spricht & die SPD mit den Grünen zusammen sie unterstützen, würde ich meinen, dass sich Orban richtig verhält.

Für diese Leute ist die Ukraine sehr Rechtsstaatlich, das unterstützt werden muss. Korruptes Gebilde in Brüssel muss natürlich ein Korruptes Land was den Kontinent Europa in den Krieg hinein zwingen will, unterstützen.

Bei fast allen Kriminalgeschichten wird darauf grossen Wert gelegt, herauszufinden wer einen Vorteil daraus erzielt. Wenn wir uns ehrlich mal fragen, wer aus diesem Krieg einen Vorteil oder Gewinn erzielt, nicht die EU oder Russland, sondern die USA.

Schande für die Schweiz sich der EU & NATO zu nähern!

oberdlik Theickakie70 Ich sehe schon das Bild vor mir: Die Schweiz festigt ihr Modell der 'Brauchtums-Insel' in Europa. Statt Annäherung, Abschottung. Die Exporte/Importe brechen ein; die Rüstungsindustrie wird aufgelöst (was ja durchaus der neutralen Haltung entspricht...); deren Angestellte wirken fortan in Pflegeberufen; die Banken haben ausgedient und spenden dem Volk und wir suhlen uns pathetisch in unserer folkloristischen Neutralität. Was gehen uns die 'anderen' an? Und was ist schon Wohlstand? da können wir ja alle gut darauf verzichten, gelle?

Es Buurebüebli mahn i ned...

Theickakie70 oberdlik Ich sehe schon das Bild vor mir, wie sie aussehen, ohne etwas im Teller, was die Bauern und die Landwirtschaft erzeugt haben.

Unsere Vorfahren waren die Bauern und Landwirte und sie mögen sie nicht?

Sie sind ein Buurebüebli.

Argus49 Die Kommentare treiben hier - mindestens teilweise - wieder seltsame Blüten.

robbingwood0815 Argus49 jaja – und Ursula v.L. soll also glücklich dran tschuld sein, dass Orban klandestine Geschäfte mit China macht.

Seltsame Mondfinsternis zur Jahreswende in manchen Oberstübchen.

FriWi01 da gibt es Leute, die mit diesem Verein immer noch einen Rahmenvertrag abschliessen wollen. Einfach nur fragwürdig so was. Jeder Staat macht was er will und wir wollen da mitmachen???

Suchog Jene die hier jammern über die "hohle Hand" die Orban bei der EU macht, haben schlichtweg keine Ahnung. Die Gelder, die aus der EU in die "hohle Hand" von Orban fliessen, werden grösstenteils wieder von EU orientierten Betrieben in Ungarn wieder abgesahnt ...(fliessen indirekt über "Förderungen" wieder in die EU zurück ...)

robbingwood0815 Suchog Was ist daran zu bemängeln?

Auch für die Schweiz (insbesondere auch KMU) ist die EU der grösste Handelspartner – Investitionen werden immer in Hinblick auf Rückgeschäfte getätigt (auch die Auslandinvestitionen der Schweiz verstehen sich so). Wir sind kein Staat von Viehhändlern (oder Kleinstplantagenbesitzern).

Die Frage ist eher: Wollen wir lieber mit Diktatoren (ob Xi, Putin – oder Trump) geschäften – wohl bekomm's!

Wir leben nicht im Wolkenkuckucksland («Inselstaat Schwitzländ») – und ohne Partner sind wir schlicht nicht überlebensfähig. Soviel Realtätssinn sollte sein.

oberdlik robbingwood0815 ...sehe ich genauso. Die Brauchtumsbeschwörer leben in ihrer eigenen Realität, welche nur aus der Optik des verwöhnten Wohlstandsbürgers aus der Komfortzone das Geschehen um uns her beurteilt. Unser Land ist nicht das "Freilichtmuseum Ballenberg", wo unsere Geschichte verklärt und aufgehübscht ausgestellt wird, während wir die Verantwortung anderen überlassen. Freiheitsgedanke ist okay, Eigenständigkeit auch, aber der Spagat zwischen Grössenwahn und Minderwertigkeitsgefühlen hilft uns nun mal nicht weiter.

Siofreilleu86 Richtig so. Ungarn mit ihrem Prasident Victor Orban mutiert immer mehr zur Diktatur.