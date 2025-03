Grönland erteilt Trump eine Abfuhr: Wir wollen keine Amerikaner sein STORY: Die Regierung in Grönland weist erneute Ansprüche von US-Präsident Donald Trump auf die riesige Insel zurück. «Wir wollen weder Amerikaner noch Dänen sein, wir sind Grönländer», teilte der Ministerpräsident der autonomen dänischen Region, Mute Egede, am Mittwoch über Facebook mit. Die Amerikaner und ihr Präsident müssten das verstehen, schrieb Egede mit Blick auf Trumps erste Rede seiner neuen Amtszeit vor dem US-Kongress am Dienstagabend. Trump hatte bekräftigt, die im Arktischen Ozean liegende Insel in die USA eingliedern zu wollen. O-Ton US-Präsident Donald Trump: «Und ich habe heute Abend auch eine Botschaft an das unglaubliche Volk von Grönland. Wir unterstützen nachdrücklich Ihr Recht, Ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, heissen wir Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika willkommen. Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit und sogar für die internationale Sicherheit, und wir arbeiten mit allen Beteiligten zusammen, um es zu erhalten, aber wir brauchen es wirklich für die internationale Weltsicherheit. Und ich denke, wir werden es bekommen. Auf die eine oder andere Weise werden wir es bekommen. (AUDIO VON MENSCHEN LACHEN) Wir werden für Ihre Sicherheit sorgen. Wir werden Sie reich machen, und gemeinsam werden wir Grönland in Höhen führen, die Sie nie zuvor für möglich gehalten haben. Es ist eine sehr kleine Bevölkerung, aber ein sehr, sehr grosses Stück Land, und sehr, sehr wichtig für die militärische Sicherheit.» In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen wurden die Äusserungen Trumps mit Verwunderung aufgenommen. Aaja Chemitz, Abgeordnete im dänischen Parlament: «Grönland war nie käuflich und wird nie käuflich sein, und deshalb halte ich es für sehr wichtig zu sagen, dass die Zukunft Grönlands allein von uns, dem grönländischen Volk, abhängt.» Vibeke Baekgaard, Bürgerin von Kopenhagen: «Ich glaube nicht, dass Trump es ernst meint, ganz und gar nicht. Er will nur mächtig sein und denkt nicht an die Konsequenzen». Kommenden Dienstag wird in Grönland gewählt. Dabei geht es auch um die Option, sich vollständig von Dänemark zu trennen. Bis 1953 war Grönland eine dänische Kolonie und hat seitdem weitgehende Autonomie erlangt. Dazu gehört auch das Recht, die Unabhängigkeit zu erklären. Meinungsumfragen zufolge lehnen die meisten Grönländer einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten ab. Eine Mehrheit liebäugelt mit der Unabhängigkeit von Dänemark. 07.03.2025

Die Vances wollen in den nächsten Tagen zusammen nach Grönland reisen – auch wenn sie niemand darum gebeten hat. Donald Trumps Vizepräsident erklärt, er wolle dort nach dem Rechten sehen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Vizepräsident J.D. Vance will seine Ehefrau Usha bei einem umstrittenen Besuch in Grönland begleiten.

Grönland zeigte sich wenig erfreut über den Besuch.

Hintergrund sind wiederholte Äusserungen Trumps, dass er gerne die Kontrolle über die gewaltige Insel im Nordatlantik übernehmen würde.

Vance sagte, er wolle bei dem Besuch in Grönland Vertreter des US-Weltraumkommandos Space Force treffen und sich anschauen, «wie es um die Sicherheit in Grönland bestellt ist». Mehr anzeigen

US-Vizepräsident J.D. Vance will seine Ehefrau Usha bei einem umstrittenen Besuch in Grönland begleiten. «Die Aufregung um unseren Besuch in Grönland an diesem Freitag war so gross – deshalb habe ich beschlossen, dass ich nicht möchte, dass sie den ganzen Spass allein hat», kündigte der Stellvertreter von Präsident Donald Trump in einem Video auf der Plattform X an. Also werde er gemeinsam mit seiner Frau dort hinreisen.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP — JD Vance (@JDVance) March 25, 2025

Usha Vances Reisepläne hatten zuletzt Schlagzeilen gemacht. Grönland zeigte sich wenig erfreut über den Besuch. Hintergrund sind wiederholte Äusserungen Trumps, dass er gerne die Kontrolle über die gewaltige Insel im Nordatlantik übernehmen würde.

Kaufen oder einfach die Kontrolle übernehmen?

Grönland gehört zu Dänemark. Die Insel liegt in der Nähe von Nordamerika, was geopolitische Interessen weckt. Von der Fläche her ist Grönland sechs Mal so gross wie Deutschland, hat aber nur eine Einwohnerzahl, die einer mittelgrossen deutschen Stadt wie Baden-Baden oder Frankfurt an der Oder entspricht. Die Insel hat eine grosse Bedeutung für die militärische Kontrolle der Arktis und ist zudem reich an Rohstoffen wie seltenen Erden. Zudem verlaufen in der Region wichtige Schifffahrtsrouten.

Die Vances wollen in den kommenden Tagen nach Grönland reisen – auch wenn sie dort nicht willkommen sind. (Archivbild) Bild: Keystone/AP

Trump hat seit langem ein Auge auf Grönland geworfen. In seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) hatte er vorgeschlagen, dass die USA die Insel einfach kaufen könnten. Das wiesen die Grönländer damals empört zurück. In seiner zweiten Amtszeit erhob er nun wieder Anspruch darauf, die Insel zu kontrollieren, und wiederholte in den vergangenen Monaten seinen Wunsch, sie zu amerikanischem Territorium zu machen. Trump begründet dies wahlweise mit der nationalen oder der internationalen Sicherheit der USA. Vor diesem Hintergrund war sein Sohn Donald Jr. bereits Anfang Januar für einen Tag in die grönländische Hauptstadt Nuuk gereist – was ebenfalls für Aufsehen sorgte.

Gäste ohne Einladung

Donald Trump hatte zuletzt behauptet, der geplante Besuch von Usha Vance erfolge auf Einladung. Die geschäftsführende Regierung Grönlands stellte jedoch klar, dass sie niemanden eingeladen habe – weder zu einem privaten noch zu einem offiziellen Besuch. Die grönländische Politik ist nach der Parlamentswahl vom 11. März gerade dabei, eine neue Regierung zu bilden. Am 1. April finden zudem Kommunalwahlen auf der Insel statt.

Auch Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte beklagt, es gehe bei dem Besuch von Usha Vance offensichtlich nicht darum, was Grönland brauche oder sich wünsche. Frederiksen sprach von einem unakzeptablen Druck, der auf Grönland und auf Dänemark ausgeübt werde. Der Nato-Partner Dänemark verweist darauf, dass die Bürger des weitgehend autonomen Grönlands selbst über ihre Zukunft und ihre mögliche Unabhängigkeit vom dänischen Königreich entscheiden könnten.

«Schauen, wie es um die Sicherheit bestellt ist»

Usha Vance hatte nach offiziellen Angaben ursprünglich geplant, gemeinsam mit ihrem Sohn und Begleitern historische Stätten zu besichtigen, mehr über das grönländische Erbe zu erfahren und einem traditionellen Hundeschlittenrennen beizuwohnen. Nun hat sich nicht nur die Reisedelegation verändert, sondern auch das Programm: Der Besuch beim Hundeschlittenrennen ist nach Angaben des Weissen Hauses abgesagt. Stattdessen ist ein Treffen der Vances mit US-Streitkräften geplant. Ein Truppenbesuch ist auch ohne Einladung des Gastgeberlandes möglich.

Trumps Vize Vance sagte, er wolle bei dem Besuch in Grönland Vertreter des US-Weltraumkommandos Space Force treffen und sich anschauen, «wie es um die Sicherheit in Grönland bestellt ist». Viele andere Länder hätten Grönland bedroht – und auch damit gedroht, dessen Territorien und Wasserwege zu nutzen, um wiederum gegen die USA und Kanada vorzugehen. «Also werden wir überprüfen, wie die Dinge dort laufen», schob er nach. Politiker in den USA und in Dänemark hätten Grönland viel zu lange ignoriert, beklagte er.