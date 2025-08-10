  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vorfahren vor mehr als 230'000 Jahren Ungewöhnlicher Stammbaum im Unterwallis enthüllt

tpfi

10.8.2025 - 22:55

In Evolène im Unterwallis ist am Sonntagnachmittag ein Stammbaum von einzigartiger Grösse enthüllt worden.
In Evolène im Unterwallis ist am Sonntagnachmittag ein Stammbaum von einzigartiger Grösse enthüllt worden.
Bild: Keystone

In Evolène im Unterwallis ist am Sonntagnachmittag ein Stammbaum von einzigartiger Grösse enthüllt worden. 10 Meter breit und 2 Meter hoch, zeigt er die Herkunft der Familien im Val d'Hérens bis zu ihrem gemeinsamen Vorfahren vor mehr als 230'000 Jahren.

Keystone-SDA, tpfi

10.08.2025, 22:55

10.08.2025, 22:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Evolène im Unterwallis ist ein Stammbaum von einzigartiger Grösse enthüllt worden.
  • Er zeigt die Herkunft der Familien im Val d'Hérens bis zu ihrem gemeinsamen Vorfahren vor mehr als 230'000 Jahren.
  • Der Baum ist zum 24. August zu sehen.
Mehr anzeigen

Diese wissenschaftliche Arbeit hat es ermöglicht, eine Präsenz des Walser-Zweigs vor dem bisher bekannten Zeitpunkt nachzuweisen und ganz allgemein eine reiche genetische Vielfalt aufzuzeigen.

Der didaktische und interaktive Baum enthält QR-Codes, mit denen man die Linien jeder Familie bis zum gemeinsamen Vorfahren, dem genetischen Adam, zurückverfolgen kann. Der Baum ist zum 24. August zu sehen.

Ein Drittel mit Walser-Abstammung

Der von den Genealogen Charles-Albert Beytrison und Hervé Mayoraz geführte phylogenetische Baum ist das Ergebnis jahrelanger Recherchen in verschiedenen Archiven, die durch 173 Y-DNA-Tests ergänzt wurden, um eine umfassende genetische Basis für das Val d'Hérens zu schaffen. «Am Anfang war ein Teil der Bevölkerung zurückhaltend, aber dann haben sie sich überzeugen lassen, nachdem man ihnen das gesamte Vorgehen erklärt hatte», erklärte Hervé Mayoraz.

So sind zum ersten Mal in den Alpen alle männlichen Linien eines Tals dokumentiert, was zeigt, dass fast ein Drittel der 83 ursprünglichen Familien aus dem Hérens (insgesamt 28) eine Walser-Abstammung haben, die auf eine Migration aus dem Oberwallis zurückgeht. Dies gilt insbesondere für die Familien Chevrier und Fauchère.

Studie der Universität Zürich. Mittelalterliche Migration der Walser hinterlässt genetische Spuren

Studie der Universität ZürichMittelalterliche Migration der Walser hinterlässt genetische Spuren

Diese Abstammung liegt fast 200 Jahre vor der offiziell bekannten Migration, die 1403 begann. Sie geht eher auf den Beginn des 13. Jahrhunderts zurück, also vor etwa 800 Jahren.

Walser auf Wanderung

Die Walser sind eine Gemeinschaft von Bergbauern aus dem Oberwallis, die ihre Region verlassen haben, um sich in rund 150 Ortschaften im Alpenraum niederzulassen, insbesondere in Graubünden, Tirol und im Val d'Hérens.

Ihre Wanderungen erfolgten aus wirtschaftlichen und herrschaftlichen Gründen. Ihre Lebensweise, die sich auf Viehzucht und eine autonome Alpwirtschaft konzentrierte, hat die Landschaften und lokalen Traditionen nachhaltig geprägt.

Die Erstellung des Stammbaums des Val d'Hérens stösst auch anderswo im Wallis auf wachsendes Interesse. Mehrere Regionen wie das Trient-Tal, Nendaz, Isérables, Liddes oder Saint-Léonard haben bereits verschiedene Daten gesammelt.

Meistgelesen

Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern
«Die wenigen Lehrstellen sind für unsere Branche problematisch»
Nato-Chef: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar +++ US-Nato-Botschafter: Selenskyj könnte an Trump-Putin-Treffen teilnehmen
Massiver Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Youtuber und «Hatern»
Wäsche bei 40 Grad waschen soll schlecht sein – Experte klärt auf