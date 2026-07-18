Streit über Leihmutterschaft
Unionsfraktionschef Jens Spahn tritt zurück
Jens Spahn tritt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurück.
Bernd von Jutrczenka/dpa
Unionsfraktionschef Jens Spahn tritt angesichts der Debatte um seine Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA zurück.
Unionsfraktionschef Jens Spahn tritt angesichts der Debatte um seine Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA zurück. Das geht aus einem Schreiben Spahns an die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Mehr folgt.