Zwischenfall in Orlando United-Maschine verliert Rad bei Landung

Sven Ziegler

19.1.2026

Zwischenfall in Orlando: United-Maschine verliert Rad bei Landung

Zwischenfall in Orlando: United-Maschine verliert Rad bei Landung

Bei der Landung eines United-Airlines-Flugs in Orlando ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Airbus A321neo setzte hart auf und verlor dabei ein Bugrad – der Flughafen musste den Betrieb kurzzeitig einstellen.

19.01.2026

Bei der Landung eines United-Airlines-Flugs in Orlando ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Airbus A321neo setzte hart auf und verlor dabei ein Bugrad – der Flughafen musste den Betrieb kurzzeitig einstellen.

Sven Ziegler

19.01.2026, 10:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Airbus A321neo von United Airlines verlor nach einer harten Landung in Orlando ein Bugrad.
  • Verletzt wurde niemand, der Flugverkehr wurde vorübergehend unterbrochen.
  • Die Ursache des Vorfalls ist noch nicht geklärt.
Mehr anzeigen

Am Sonntagmittag ist es am Orlando International Airport beinahe zu einem schweren Unfall gekommen. Betroffen war ein rund zwei Jahre alter Airbus A321neo von United Airlines, der aus Chicago kommend in Orlando landen wollte. Videoaufnahmen zeigen, wie das Flugzeug beim Aufsetzen mehrfach stark auf der Piste aufkommt.

Während des Landevorgangs löste sich eines der Bugräder vom Flugzeug. Die Maschine kam auf der Start- und Landebahn zum Stillstand. Nach Angaben aus dem Flugbetrieb wurde niemand verletzt, die Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen.

Wegen des Zwischenfalls wurde der Flugverkehr am Flughafen vorübergehend gestoppt. Mehrere Starts und Landungen verzögerten sich, insbesondere in einem verkehrsreichen Zeitfenster. Das betroffene Flugzeug wurde aus dem Betrieb genommen und wird technisch untersucht.

