Ein Flugzeug der United Airlines streifte bei der Landung einen Lastwagen und einen Laternenmast. (Archivbild) Arne Dedert/dpa

Beim Landeanflug auf den Flughafen Newark hat ein Flugzeug von United Airlines einen Lastwagen und einen Laternenmast gestreift. Der Lastwagenfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein United-Airlines-Flugzeug hat beim Landeanflug auf Newark einen Lastwagen und einen Laternenmast gestreift.

Die Maschine konnte dennoch sicher landen, verletzt wurde niemand im Flugzeug.

Es entstand nur geringer Schaden, der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Mehr anzeigen

Ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft United Airlines hat bei der Landung am Flughafen Newark einen Lastwagen sowie einen Laternenmast gestreift. Die Maschine des Typs Boeing 767-400 befand sich im Anflug auf den Flughafen nahe New York, als es zu dem Vorfall kam.

Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, kollidierte Flug 169 am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr (Ortszeit) während des Landeanflugs mit einem Laternenmast entlang des New Jersey Turnpike. Zudem wurde ein Lastwagen erfasst, der auf der parallel verlaufenden Autobahn unterwegs war. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

In a shocking incident, a United Airlines Boeing 767-400 struck a bakery truck while landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey. The truck, operated by H&S Bakery, was en route from Baltimore when the collision occurred.



The driver sustained minor injuries,… pic.twitter.com/vbFqjzk7f7 — Whats In The News (@_whatsinthenews) May 4, 2026

An Bord des Flugzeugs, das von Venedig nach Newark unterwegs war, befanden sich 221 Passagiere sowie zehn Crewmitglieder. Die Maschine konnte dennoch sicher landen, verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Hafenbehörde von New York und New Jersey entstanden lediglich geringe Schäden am Flugzeug. Der Flugbetrieb konnte nach einer Kontrolle der Start- und Landebahn rasch wieder aufgenommen werden.

Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen

Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch kurze Zeit später wieder verlassen.

United Airlines erklärte, die Passagiere hätten das Flugzeug regulär verlassen. Techniker untersuchten derzeit die Schäden an der Maschine. Zudem kündigte die Airline eine umfassende interne Untersuchung an. Die betroffene Crew wurde vorübergehend vom Dienst freigestellt.