Putin-Propaganda pro Trump «Unsere Trumpuschka wird unfair behandelt»

Von Philipp Dahm

22.9.2025

Donald Trump zeigt am 22. August im Weissen Haus stolz ein Foto von Wöadimir Putin und ihm in Alaska. 
Donald Trump zeigt am 22. August im Weissen Haus stolz ein Foto von Wöadimir Putin und ihm in Alaska. 
KEYSTONE

Russlands Propaganda ist guter Dinge: Dass Donald Trump sich in Sachen Ukraine in Grossbritannien vom «kleinen König» Charles nicht beeinflussen lässt, erfreut Wladimir Solowjow ebenso wie der Kampf des Präsidenten gegen die heimischen Medien.

Von Philipp Dahm

22.09.2025, 16:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wladimir Putins Propagandist Wladimir Solowjow spricht in seiner TV-Show über die jüngsten Ereignisse in den USA.
  • Die Runde jubelt, weil Trump sich in Grossbritannien in Sachen Ukraine vom «kleinen König» Charles nicht belehren liess.
  • Auch, dass Trump George Soros ins Visier nimmt, erfreut.
  • Solowjow und Co lieben Trump, weil «dieser Mann jede Wende des Schicksals herbeiführen kann».
  • «Das habt ihr eure freie amerikanische Presse»: Trumps Umgang mit den Medien ist mit Blick auf Colbert und Kimmel vorbildlich, heisst es im russischen TV.
Mehr anzeigen

«Das war natürlich eine erstaunliche Woche», reibt sich der Namensgeber der TV-Show «Abend mit Wladimir Solowjow» auf dem Sender «Rossija 1» die Hände. «Sie war bei einer Reihe von Ereignissen sehr ergiebig.»

Der Protagonist der staatlichen Propaganda fährt fort: «Wenn gewollt, könnte jeder eine Bestätigung für irgendeine Meinung finden. Einige könnten sagen, die Welt steht am Rande des Dritten Weltkrieges. Einige könnten sagen, die Welt ist weiter vom Dritten Weltkrieg entfernt.»

Wo ist denn jetzt euer erster Verfassungszusatz? Wladimir Solowjow freut sich über Trumps Feldzug gegen die US-Medien.
Wo ist denn jetzt euer erster Verfassungszusatz? Wladimir Solowjow freut sich über Trumps Feldzug gegen die US-Medien.
YouTube/Russian Media Monitor

Und weiter: «Einige könnten sagen, dass alles auf einen Krieg zwischen den USA und China zuläuft. Einige könnten das Gegenteil sagen. Schaut, alle eure Ideen dazu, wer Trump ist, haben sich als falsch herausgestellt.»

Wie Solowjow darauf kommt? Der US-Präsident habe die Militärhilfe für Taiwan eingefroren – «weil Trump keinen Streit mit China will». Auf der einen Seite fordere Washington Brüssel zu sekundären Sanktionen auf, auf der anderen Seite sei der 79-Jährige im engen Austausch mit Präsident Xi Jinping – wie mit einem «engen Freund».

«Wir werden diejenigen sein, die entscheiden, was mit euch passiert»

Den Russen ist nicht entgangen, dass beim Staatsbesuch in Grossbritannien Premier Keir Starmer und «ihr kleiner König» Charles für die ukrainische Sache getrommelt haben. «Trump hört aufmerksam zu und nickt mit dem Kopf», so der Moderator, «aber er handelt komplett auf seine eigene Art.»

Die jüngste Runde von Wladimir Solowjow.
Die jüngste Runde von Wladimir Solowjow.
YouTube/Russian Media Monitor

Slowjow zeigt einen Ausschnitt aus der Air Force One, als Trump gefragt wird, ob er bald eine Waffenruhe einfordern werde. «Es fühlt sich nicht so an, aber zur echten Zeit wird es scharf sein, wenn ich es tun muss», lautet die Antwort. Niemand verstehe, was damit gemeint sei, so Solowjow.

«Der Europarat hat plötzlich entschieden, dass sie uns bestrafen sollten und entscheiden, was mit uns passiert», ergänzt der 61-Jährige und schnaubt: «Hört zu, wir werden diejenigen sein, die entscheiden, was mit euch passiert.» Die Europäer könnten nur zu Ereignissen kommen, wenn die USA mitmachten.

«Aberbaidschan und Albanien»

Das Weisse Haus habe nicht nur die Antifa als Terrororganisation eingestuft, sondern sei auch hinter George Soros her. Der liberale Milliardär haben schon Leute wie den ermordeten Oppositionellen Alexej Nawalny oder die unabhängige Zeitung «Nowaja gaseta» unterstützt.

«Ihr seid alle Mitglieder einer Terrororganisation, die nicht nur gegen Russlands Interessen gehandelt hat, sondern auch gegen jene Kräfte, die Donald Trump gewählt haben», ruft Solowjow ihnen zu. In seiner Heimat sei Satanismus «endlich» verboten worden, sagt der Show-Host in diesem Zusammenhang.

Solowjow kommt auf einen Trump-Fauxpas zu sprechen, als die Runde witzelt, Moskau könne Trump einen eigenen Friedensnobelpreis schenken. Der New Yorker hatte in Grossbritannien mal wieder damit geprahlt, er habe sieben Kriege beendet – darunter den zwischen «Aberbaidschan und Albanien».

«Du tust falsch daran, unseren Trump nicht zu lieben»

Gemeint waren natürlich Aserbaidschan und Armenien. «Hat er diesen Konflikt nicht beendet? Hat er», attestiert ihm Solowjow – und ja, das ist einer von zwei Kriegen, bei dem das Weisse Haus das Ende positiv beeinflusst hat. «Unsere Trumpuschka wird unfair behandelt», scherzt Solowjow in Anlehnung an das Wort Babuschka, das Grosi bedeutet.

Politologe Andrej Sidorow lacht darüber: «Wenn wir darüber reden, was Trump mit der Aussenpolitik gemacht hat, war er nicht erfolgreich mit den Behauptungen, die er gemacht hat. Dass er ein Verkäufer ist, werde ich aber nicht verneinen.»

Politologe Andrej Sidorow «fürchtet» Donald Trump.
Politologe Andrej Sidorow «fürchtet» Donald Trump.
YouTube/Russian Media Monitor

«Du tust falsch daran, unseren Trump nicht zu lieben», grinst Solowjow. «Sie müssen sich selbst überwinden, Andrej.» «Hören Sie, es ist nicht, dass ich ihn nicht liebe. Ich fürchte ihn», antwortet Sidorow. «Denn dieser Mann kann jede Wende des Schicksals herbeiführen.»

Respekt für Trumps Late-Night-Attacken

Solowjow erinnert das an Trumps Umgang mit einem australischen Reporter vor seiner Abreise nach Grossbritannien: «Was für Fragen stellen Sie», hat der US-Präsident gefragt. «Ich werde [dem australischen Premier] von ihnen erzählen.» Das Gelächter in der Runde ist gross.

«Trump schlägt sich sehr gut»  fasst der Moderator zusammen: «Er mochte eine Show [von Stephen Colbert] nicht und hat gesagt: ‹Werdet sie los. Sie hat schlechte Quoten.› Beim zweiten Mal [bei Jimmy Kimmel] sagte er: ‹Werdet ihn auch los.›»

Jimmy Kimmels Absetzung. Gilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist «nicht so sicher»

Jimmy Kimmels AbsetzungGilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist «nicht so sicher»

Das gefällt dem Putin-Freund: «Das habt ihr eure freie amerikanische Presse – geschützt von der Verfassung», ätzt Solowjow. «Also sagt er: ‹Lasst mich alle von ihnen feuern.› Warum hat der [Disney-] Konzern das gemacht und [Kimmel] gefeuert? Trump drückt seine Meinung als Zuschauer aus.»

Late Night USA. TV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»

Late Night USATV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»

Und weiter: «Amerika entfernt sich von seinen fundamentalen Prinzipien: Der Präsident mag es nicht, aber warum beginnen die [Sender], sich so zu verhalten? Das ist, was überrascht. Es geht also nicht um Trump, sondern um Amerika.» «Natürlich, natürlich» stimmt Sidorow zu. «Und ganz nebenbei: Es ist sehr gut.»

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Stecken Aliens dahinter? Geheimes Video zeigt: Hellfire-Rakete prallt auf mysteriösem Objekt ab

Ein Whistleblower liefert dem US-Kongress brisantes Videomaterial. Zu sehen: Ein Drohnenangriff mit einer Hellfire-Rakete trifft ein unbekanntes Objekt – das fliegt aber einfach weiter. Stecken da Ausserirdische dahinter?

11.09.2025

Mehr zum Thema

USA unter Donald Trump. Donald Trump will vor der UNO sprechen +++ Niederlande-TV landet dank Trump viralen Hit

USA unter Donald TrumpDonald Trump will vor der UNO sprechen +++ Niederlande-TV landet dank Trump viralen Hit

Ukraine-Ticker. UN-Botschafter versichert: USA werden «jeden Zentimeter Nato-Territorium verteidigen»

Ukraine-TickerUN-Botschafter versichert: USA werden «jeden Zentimeter Nato-Territorium verteidigen»

