Commodus-Gang im Kolosseum: Unterirdische Geheimpassage zum ersten Mal für alle geöffnet Der Geheimgang, der einst den römischen Kaisern als versteckter Zugang zur Arena diente, kann ab sofort im Kolosseum in Rom besichtigt werden. Wieso der unterirdische Korridor Commodus-Gang heisst, erfährst du im Video. 10.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der sogenannte Commodus-Gang im Kolosseum in Rom ist erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der unterirdische Korridor wurde zwischen dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus für Kaiser gebaut, um ungesehen in die Arena zu gelangen.

Die Renovierung des im 19. Jahrhundert entdeckten Gangs dauerte bis September 2025.

Einst war der sogenannte Commodus-Gang geheim, jetzt ist er für das Publikum in Rom geöffnet. Der unterirdische Korridor, der im 19. Jahrhundert entdeckt und bis September 2025 renoviert wurde, ist nun für alle Kolosseum-Besucher*innen zugänglich.

«Dieser Durchgang ist jetzt zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich. So können Besucher*innen nachempfinden, wie es war, Kaiser zu sein,» sagt Archäologin Barbara Lazzaro der Nachrichtenagentur Reuters.

Was hat der Kaiser damit zu tun? Der mysteriöse Geheimgang war nämlich absichtlich zwischen dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus für die Kaiser gebaut worden. So konnten sie im Geheimen, ohne unter die Menschenmenge zu kommen, die Arena betreten. In der Arena fanden Gladiatorenkämpfe und weitere Veranstaltungen statt.

Wieso der Gang Commodus-Gang genannt wird, erfährst du im Video.

