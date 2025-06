Besonders betroffen ist der Ortsteil Cancia in der Gemeinde Borca di Cadore, wo ein Erdrutsch tonnenweise Geröll ins Tal beförderte. Screenshot X/ Vigili del Fuoco

In der italienischen Provinz Belluno haben starke Unwetter zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt, wodurch viele Menschen in ihren Häusern festsitzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heftige Unwetter in Venetien haben Hochwasser und Erdrutsche ausgelöst, besonders in Cancia sind Menschen eingeschlossen

Strassen und Häuser sind blockiert, Rettungskräfte sind im Einsatz.

Die Behörden warnen vor weiterer Gefahr und raten, in den oberen Stockwerken zu bleiben. Mehr anzeigen

Am Sonntagabend wurde die Region Venetien in Italien von heftigen Unwettern heimgesucht. Die Folgen waren verheerend: Hochwasser und Erdrutsche richteten in der Provinz Belluno grossen Schaden an.

Besonders betroffen ist der Ortsteil Cancia in der Gemeinde Borca di Cadore, wo ein Erdrutsch tonnenweise Geröll ins Tal beförderte. Laut der Zeitung «Corriere della Sera» sind etwa zehn Bewohner in ihren Häusern eingeschlossen.

Schlamm und Steine haben auch die Staatsstrasse 51 nach Cortina überschwemmt, die für mehrere Stunden gesperrt wurde. Feuerwehr und Zivilschutz arbeiten unermüdlich daran, die betroffenen Häuser zu räumen und die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

50 Millimeter Regen in 30 Minuten

Der Erdrutsch ereignete sich nach einem heftigen Gewitter, das innerhalb von 30 Minuten 50 Millimeter Regen brachte. Mehrere Autos wurden beschädigt, und es kam zu Stromausfällen.

Auch in anderen Teilen des Cadorengebiets, wie Alpago, sind Menschen eingeschlossen. Über soziale Medien wurden zahlreiche Hilferufe abgesetzt: «Kommt uns retten, wir sind isoliert.»

#Maltempo #Belluno, dalle 4:30 #vigilidelfuoco al lavoro a Borca di Cadore per una frana: fango e detriti hanno interessato auto e abitazioni. Per precauzione, evacuati alcuni residenti. Intervento in corso.



[#16giugno 10:00] pic.twitter.com/oJFhiNJOzc — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 16, 2025

Einige Häuser sind bis in die unteren Stockwerke mit Geröll gefüllt. In ihrer Not versuchen einige Menschen, zu Fuss zu Verwandten zu gelangen. Bereits 2009 ereignete sich in derselben Region ein Unwetter. Eine Mutter und ihr Sohn kamen dabei ums Leben.

Zweites Unwetter in wenigen Tagen

Die Behörden beobachten die Lage am Montagmorgen weiterhin genau. Die Gemeindeverwaltung und die Tourismusvereinigung Pro Loco raten den Bewohnern, in den oberen Stockwerken ihrer Häuser zu bleiben und diese nicht zu verlassen. Grosse Felsbrocken blockieren weiterhin die Ausgänge einiger Häuser.

Dies ist bereits das zweite schwere Unwetter innerhalb weniger Tage. Am Samstag kam es zwischen San Vito di Cadore und Cortina d’Ampezzo zu einem massiven Erdrutsch, der eine gewaltige Staubwolke im Tal hinterliess.