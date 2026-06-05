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Schlappe für Trump US-Abgeordnete fordern mehr Hilfe für Kiew und Sanktionen gegen Putin

SDA

5.6.2026 - 15:24

Wladmimir Putin (links) und Donald Trump im Juni 2019 im japanischen Osaka: Das US-Repräsentantenhaus wünscht mehr Abstand zu Russland.
Wladmimir Putin (links) und Donald Trump im Juni 2019 im japanischen Osaka: Das US-Repräsentantenhaus wünscht mehr Abstand zu Russland.
KEYSTONE

Donald Trump hat sich zuletzt immer wieder kritisch gegenüber der Nato geäussert und finanzielle Hilfe für die Ukraine rundweg abgelehnt. Das Repräsentantenhaus sieht das anders und setzt ein Zeichen – auch dank 18 Stimmen von Seiten der Republikaner 

Keystone-SDA

05.06.2026, 15:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das US-Repräsentantenhaus hat gestern das Ukraine Aid & Russia Sanctions Bill durchgewunken, das finanzielle Hilfe für Kiew und neue Sanktionen gegen Russland fordert.
  • Das Ja kam nur zustande, weil sich 18 Republikaner der Linie von Donald Trump und der Parteispitze widersetzt haben.
  • Die Abgeordneten haben sich ausserdem klar zur Nato bekannt.
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Das US-Repräsentantenhaus hat ein umfangreiches Paket zu Ukraine-Hilfen sowie Sanktionen gegen Russland gebilligt und sich zugleich klar zum Nato-Bündnis bekannt.

Die Parlamentskammer stimmte mit Hilfe von fast 20 Stimmen der Republikaner von Präsident Donald Trump mehrheitlich für das Gesetz. Es gab 226 Ja- und 195 Nein-Stimmen.

The House voted on Thursday to approve new aid for Ukraine and impose a fresh round of sanctions targeting the industries fueling Russia’s war economy, after 18 Republicans defied their leaders to join Democrats in support of a bill that runs counter to Trump’s agenda.

[image or embed]

— Scott Horton (@robertscotthorton.bsky.social) 5. Juni 2026 um 03:47

Damit steigt der Druck auf Trump, der sich zuletzt äusserst kritisch über die Nato geäussert und sich im 2022 von Russland begonnenen Ukraine-Krieg nicht klar auf die Seite des angegriffenen Landes gestellt hatte.

Das Gesetz, das von demokratischer Seite eingebracht worden war, muss noch von der anderen Parlamentskammer, dem Senat, gebilligt werden. Dann wird es Trump zur Unterschrift vorgelegt, der ein Veto einlegen könnte.

Palastrevolte in Washington. Die Republikaner verlieren die Angst vor Trump – und das ist ein Problem

Palastrevolte in WashingtonDie Republikaner verlieren die Angst vor Trump – und das ist ein Problem

Die nun erfolgte Abstimmung bringt den Republikaner in eine heikle Lage, denn er müsste sich im Zweifel gegen zahlreiche Parteikollegen stellen.

Russland zum Abzug aufgefordert

Zuletzt hatten immer wieder Republikaner offen gegen den politischen Kurs im Weissen Haus opponiert – wenige Monate vor den Zwischenwahlen im Kongress, bei denen die Partei des Präsidenten ihre hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern verteidigen will. 

Hier erklärt der Republikaner Don Bacon , warum er von der Parteilinie abweicht:

In dem Gesetz heisst es, dass die USA russische Kriegsverbrechen auf das Schärfste verurteilen. Russland müsse sofort und bedingungslos sämtliche Streitkräfte aus ukrainischem Hoheitsgebiet abziehen, einschliesslich der Krim und der als Donbass bekannten Gebiete Donezk und Luhansk im Südosten des Landes.

Jegliche Verhandlungen müssten zudem auf der Souveränität der Ukraine beruhen und dürften nicht von Russland diktiert werden. Das Gesetz sieht jede Menge Sanktionsmöglichkeiten vor – gegen russische Banken, den Energiesektor und auch hochrangige Politiker wie Präsident Wladimir Putin. Für die Ukraine sollen ausserdem Kredite bereitgestellt werden.

So ordnet Olha Stefanischyna, die ukrainische Botschafterin in den USA, die Abstimmung ein:

Repräsentantenhaus: Nato ist Bollwerk

Die Abgeordneten bekennen sich weiterhin ausdrücklich zur Nato als Verteidigungsbündnis und speziell zum Artikel 5 des Nato-Vertrags. Dieser regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle gewertet wird.

Das Kapitol, Sitz des US-Kongresses.
Das Kapitol, Sitz des US-Kongresses.
Keystone

Das Bekenntnis der USA zu Artikel 5 stärke die Abschreckung der Nato als Bollwerk gegen Gegner wie Russland, China und Iran, die ihren schädlichen Einfluss ausweiten wollten, heisst es in dem Gesetzestext.

Zuletzt hatte es aus dem Weissen Haus vor allem kritische Töne Richtung Nato gegeben. Trump hatte Deutschland und anderen Nato-Ländern angekreidet, dass sie nicht bei der Sicherung der Strasse von Hormus im Iran-Krieg geholfen hätten. Man werde sich daran erinnern und «niemals vergessen», hatte Trump gedroht.

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