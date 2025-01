Unruhen in der Demokratischen Republik Kongo

STORY: In der Demokratischen Republik Kongo hat es am Dienstag Unruhen gegeben. In der Hauptstadt Kinshasa griffen Demonstranten ausländische Botschaften an – offenbar als Reaktion auf die Lage im Osten des Landes. Dort hat die Rebellengruppe M23 nach eigenen Angaben die wichtige Provinzhauptstadt Goma in Nord-Kivu eingenommen. Die Miliz wird nach Ansicht von UN-Experten und der kongolesischen Regierung von Ruanda unterstützt. Bei den Kämpfen wurden zuletzt auch Angehörige von Friedenstruppen getötet. Auch zivile Infrastruktur wie ein Krankenhaus wurde nach UN-Angaben beschädigt. In den vergangenen Wochen sind nach UN-Angaben bereits 400.000 Menschen wegen der Kämpfe in der Region vertrieben worden. Der an Bodenschätzen reiche Osten der Demokratischen Republik Kongo wird seit Jahrzehnten von Gewalt erschüttert.

29.01.2025