«Glaubwürdige Berichte» US-Behörde warnt vor Hamas-Angriffen – auf Palästinenser

dpa

19.10.2025 - 06:50

Hamas: Können uns nicht zu Entwaffnung verpflichten

STORY: Ein Konvoi mit den sterblichen Überresten einer von der Hamas zurückgegebenen Geisel ist am Samstagmorgen im Nationalen Zentrum für Rechtsmedizin in Tel Aviv eingetroffen. Zuvor hatte die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas die Leiche einer weiteren israelischen Geisel an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Sollte Israel die Identität der Leiche bestätigen, müsste die Hamas noch weitere 18 tote Geiseln übergeben.  Die Übergabe der Geiseln ist bestimmender Teil der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Friedensplans. Zuvor hatte die Hamas angekündigt, die Kontrolle über die Sicherheit im Gazastreifen zu behalten. Zudem könne sich die Gruppe nicht zu einer Entwaffnung verpflichten, sagt Politbüro-Mitglied Mohammed Nassal in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hamas sei zu einer Waffenruhe von bis zu fünf Jahren bereit, um das zerstörte Küstengebiet wieder aufzubauen. Zusagen für weitere Entwicklungen hingen jedoch davon ab, dass den Palästinensern eine Perspektive auf einen eigenen Staat gegeben werde. 

18.10.2025

Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen gilt als fragil. Nun warnen die USA vor einer «unmittelbar bevorstehenden» Bedrohung.

DPA

19.10.2025, 06:50

19.10.2025, 07:04

Das US-Aussenministerium warnt vor einem «unmittelbar bevorstehenden» geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten.

Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über «glaubwürdige Berichte» informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. Ein solcher Angriff würde «einen direkten und schwerwiegenden Verstoss gegen die Waffenruhevereinbarung darstellen» und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben.

Die Garantiemächte fordern die Hamas laut der Mitteilung auf, «ihren Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen nachzukommen.» Weiter heisst es daran: «Sollte die Hamas diesen Angriff durchführen, werden Massnahmen ergriffen, um die Bevölkerung von Gaza zu schützen und den Bestand der Waffenruhe zu wahren.» 

Trump drohte Hamas mit dem Tod

Die USA und die übrigen Garantiemächte seien weiterhin entschlossen, sich für die Sicherheit der Zivilbevölkerung, die Aufrechterhaltung der Ruhe vor Ort und die Förderung von Frieden und Wohlstand für die Menschen im Gazastreifen und die gesamte Region einzusetzen.

Nahost-Ticker. «Wir entschuldigen uns»: Reue bei Klimastreik Schweiz +++ Cassis reist in den Nahen Osten

Nahost-Ticker«Wir entschuldigen uns»: Reue bei Klimastreik Schweiz +++ Cassis reist in den Nahen Osten

Nach rund zwei Jahren Krieg im Gazastreifen hatten Israel und die Hamas bei indirekten Gesprächen im ägyptischen Küstenort Scharm El-Scheich vor einer Woche eine Einigung über die erste Phase des jüngst von US-Präsident Trump vorgestellten Friedensplans erzielt.

Trump hatte der islamistischen Hamas am Donnerstag mit dem Tode gedroht, sollte die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte. In diesem Falle «werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten», schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.

Keine US-Soldaten für den Gazsastreifen

Im Weissen Haus machte er später auf Nachfrage klar, dass keine US-Kräfte in den Gazastreifen einrücken sollen. Es gebe Leute «ganz in der Nähe», die das machen würden – gemeint sein dürfte Israels Armee. Sie bekämen das leicht hin, aber unter Patronat der USA, betonte er. 

Davor hatten Berichte über Tötungen im Gazastreifen durch Hamas-Kämpfer international für Empörung gesorgt. Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in Israels Geschichte durch Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen.

Am 7. Oktober 2023 wurden nahe der Grenze zum Gazastreifen auf israelischer Seite etwa 1200 Menschen getötet und mehr als 250 verschleppt. Israel reagierte mit massiven Angriffen aus der Luft und am Boden. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden mehr als 67'000 Menschen getötet.

Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa

Musks Mars-Rakete: Starship absolviert elften Testflug

«Auf Krieg vorbereiten»: US-Verteidigungsminister schwört Militär ein

