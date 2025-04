US-Behörden trennen Baby von Mutter – dann wird Frau (44) abgeschoben

Heydi Sánchez Tejeda vor der Deportation mit ihrem Kind. Screenshot X

Trotz Ehe mit einem US-Bürger und einem gemeinsamen Baby wurde die Kubanerin Heydi Sánchez Tejeda von den US-Behörden festgenommen und nach Havanna abgeschoben. Ihr Fall sorgt für Empörung und rückt die umstrittene Migrationspolitik erneut ins Rampenlicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kubanerin Heydi Sánchez Tejeda wurde trotz Ehe mit einem US-Bürger und Baby nach Havanna abgeschoben.

Ihr Ehemann und ihre Anwälte kämpfen um ihre Rückkehr, möglicherweise durch humanitäres Visum.

Der Fall steht symbolisch für die verschärfte Abschiebungspolitik unter Präsident Trump. Mehr anzeigen

Während eines routinemässigen Termins bei der Einwanderungsbehörde ICE in Tampa wurde die 44-jährige Kubanerin Heydi Sánchez Tejeda festgenommen – und wenige Tage später nach Havanna abgeschoben. Dies berichtet der Miami Herald unter Berufung auf die Familie der Betroffenen.

Heydi Sánchez Tejeda war seit 2019 in den USA und lebte mit einer sogenannten «Order of Supervision», einer Art Duldungspapier, nachdem sie bei ihrer Ankunft zunächst neun Monate inhaftiert worden war. Später heiratete sie Carlos Yuniel Valle, einen seit 2006 in den USA lebenden Staatsbürger. Gemeinsam haben sie eine Tochter, die zu früh geboren wurde und noch gestillt wird.

Doch beim ICE-Termin am Dienstag kam es zum Drama: Als Tejeda ihr Baby an ihren Ehemann übergab, nahmen Beamte sie fest. «Die Schreie meiner Frau konnte man bis nach Kuba hören», schildert Valle in einem emotionalen Facebook-Video. Die Tochter sei seither verstört und verweigere Nahrung.

Trotz eines Eilantrags auf einen Aufschub der Abschiebung wurde Tejeda am Donnerstag auf einem Sammelflug mit mehr als 80 weiteren Kubanern nach Havanna ausgeflogen. Die Familie steht weiterhin in Kontakt, ihr Ehemann kündigte an, mit juristischen Mitteln für ihre Rückkehr zu kämpfen.

Erhält Kubanerin ein humanitäres Visum?

Der Fall ist Teil eines grösseren Musters unter der aktuellen US-Regierung: Präsident Donald Trump hatte Massendeportationen angekündigt und Tausende Migranten, teils trotz legalem Aufenthaltsstatus, abgeschoben. Auch Personen mit gültigen Visa oder laufenden Verfahren sind betroffen.

Die demokratische Kongressabgeordnete Kathy Castor kritisierte auf X die Vorgehensweise der Behörden scharf: «Die amerikanische Bevölkerung will ein Einwanderungssystem, das unsere Werte widerspiegelt – kein System, das Familien auseinanderreisst und Grundrechte verletzt.»

My Statement on Illegal Deportations in Tampa Bay pic.twitter.com/CrFSQ0lBHz — U.S. Rep. Kathy Castor (@USRepKCastor) April 25, 2025

Das Heimatschutzministerium verteidigte das Vorgehen: «Wir setzen die Gesetze um, wie es die vorherige Regierung verpasst hat», erklärte eine Sprecherin gegenüber Newsweek.

Wie es mit Tejedas Fall weitergeht, ist unklar. Ihre Anwälte prüfen derzeit Optionen wie ein humanitäres Visum. Ihr Ehemann bleibt zuversichtlich: «Viele helfen uns», schrieb er auf Facebook, «mit Gottes Gnade werden wir bald wieder vereint sein.»