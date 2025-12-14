  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fortsetzung am Montag US-Delegation sieht Fortschritte bei Gesprächen in Berlin

dpa

14.12.2025 - 23:10

Die US-Delegation traf am Vormittag in einem Berliner Hotel ein. Später ging es dann zum Kanzleramt.
Die US-Delegation traf am Vormittag in einem Berliner Hotel ein. Später ging es dann zum Kanzleramt.
Bild: Guido Bergmann/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Mehr als fünf Stunden lang wurde laut US-Delegation in Berlin verhandelt. Morgen sollen die Gespräche über einen Waffenstillstand in der Ukraine weitergehen. Die US-Verhandler sehen Fortschritte.

,

DPA, Redaktion blue News

14.12.2025, 23:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei den Gesprächen in Berlin über einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland sind grosse Fortschritte erzielt worden.
  • Der 20-Punkte-Friedensplan, Wirtschaftsthemen und andere Fragen sind intensiv erörtert worden.
  • Das Treffen in Berlin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den Delegationen aus den USA und der Ukraine hat mehr als fünf Stunden gedauert.
Mehr anzeigen

Die US-Delegation hat sich nach den Gesprächen in Berlin über einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland positiv geäussert. Es seien grosse Fortschritte erzielt worden, heisst es in einer Bewertung der Gespräche, die der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf X postete. 

Witkoff bestätigte zudem die Fortsetzung der Gespräche am Montag. Der 20-Punkte-Friedensplan, Wirtschaftsthemen und andere Fragen seien intensiv erörtert worden. Das Treffen in Berlin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den Delegationen aus den USA und der Ukraine habe mehr als fünf Stunden gedauert.

Welche Vorschläge bei den Gesprächen aktuell konkret auf dem Tisch liegen, ist öffentlich bislang nicht bekannt. Am Montagnachmittag werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der ukrainische Präsident Selenskyj bei deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen erwartet. Für Montagabend hat Merz europäische Staats- und Regierungschefs in das Kanzleramt eingeladen.

Mehr zum Thema

Ukraine-Gipfel in Berlin. Steve Witkoff − Trumps Mann für unübliche Diplomatie

Ukraine-Gipfel in BerlinSteve Witkoff − Trumps Mann für unübliche Diplomatie

Kriegsende nach Treffen nicht näher. Kreml: «Kein Kompromiss» zu besetzten Gebieten

Kriegsende nach Treffen nicht näherKreml: «Kein Kompromiss» zu besetzten Gebieten

Mit Pannen und ohne Erfahrung. Der Immobilienmogul, der Trumps Welt-Krisen lösen soll

Mit Pannen und ohne ErfahrungDer Immobilienmogul, der Trumps Welt-Krisen lösen soll

Meistgelesen

Polizei: Angreifer in Sydney waren Vater und Sohn +++ Trump lobt nach Anschlag Überwältiger des Schützen
Vonn stellt klar: «Das war schlechte Kommunikation und hatte nichts mit ihr zu tun»
Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein
Wie geht man mit dem Älterwerden um?
Vorsicht bei Individualreisen in diesen touristischen Ländern