Wenn Opfer Täter werden – ein Land verliert unter Trump sein Mitgefühl

Im Zentrum der Kritik: Abschiebungen der ICE-Behörden. Keystone/EPA/Corey Bullard with US Immigration and Customs Enforcement (ICE)

Ein alleinerziehender Vater wurde bei einem Raubüberfall fast getötet. Die Polizei half ihm nicht. Sie sperrte ihn ein, weil er illegal ins Land gekommen war. Experten fürchten, dass viele Menschen in den USA bald jeden Kontakt zu offiziellen Stellen meiden werden.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Felipe de Jesus Hernandez Marcelo wurde nach einem Raubüberfall schwer verletzt.

Statt Hilfe erhielt er eine Festnahme – wegen illegaler Einreise in die USA.

Experten warnen, dass Opfer künftig aus Angst vor Abschiebung keine Verbrechen mehr melden. Mehr anzeigen

Wenige Tage nach dem Angriff, bei dem er angeschossen worden war, wandte sich Felipe de Jesus Hernandez Marcelo im US-Staat Iowa an die Polizei. Die Beamten hatten sein Auto und einiges an Bargeld aufbewahrt – alles, was er bei sich gehabt hatte, als er am 21. Juni zum Opfer eines Raubüberfalls geworden war. Doch auf der Wache in der Stadt Muscatine wurde ihm mitgeteilt, dass er seine Sachen nicht zurückbekommen werde. Weil er einst einen Strafzettel wegen eines Verkehrsdelikts nicht bezahlt hatte, wurde er stattdessen festgenommen.

Innerhalb von Stunden wurde der 28-Jährige an die Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) übergeben. Seitdem sitzt er hinter Gittern und muss mit einer Abschiebung rechnen. Im Jahr 2021 war der Mexikaner illegal in die USA eingereist. Präsident Donald Trump liess kurz nach seinem Amtsantritt im Januar eine Regelung streichen, die Hernandez als Opfer eines schweren Verbrechens vor Abschiebung geschützt hätte.

Hernandez ist kein Einzelfall. Immer mehr Migranten ohne gültige Papiere werden in den USA festgenommen, sobald sie in irgendeiner Weise mit der Polizei in Kontakt geraten. Kritiker sehen dies nicht nur als grausame Behandlung von Opfern, sondern auch als Gefahr für die öffentliche Sicherheit in den USA. Denn die Vorgehensweise könnte dazu führen, dass all diejenigen, die ohne geklärten Aufenthaltsstatus im Land sind, es künftig vorziehen, Verbrechen nicht mehr anzuzeigen und auch sonst nicht mehr mit der Polizei zu kooperieren.

Angst vor Kontakt mit der Polizei

«Solche Dinge sind jetzt die neue Normalität. Dieses Szenario spielt sich jeden Tag in jeder Stadt ab», sagt Dan Kowalski, ein pensionierter Anwalt und Experte für Einwanderungsrecht. Jeder Berührungspunkt mit einer Strafverfolgungsbehörde, egal welcher Art und auf welcher Ebene, berge für diese Menschen «die Gefahr einer Inhaftierung durch die ICE».

Im Januar setzte die ICE eine Regelung ausser Kraft, die Mitarbeiter grundsätzlich dazu aufgerufen hatte, bei Migranten, die Opfer eines Verbrechens geworden sind, von einer Festnahme sowie der Einleitung eines Abschiebeverfahrens abzusehen. Mit einem «U visa» oder einem «T visa» dürfen Opfer von Straftaten und Menschenhandel sowie deren Angehörige im Land bleiben. Hernandez hat ein «U visa» beantragt und würde nach dem Raubüberfall die Voraussetzungen dafür erfüllen. Der zuständige Bezirksstaatsanwalt, Jim Barry, hat dies laut dem Anwalt des 28-Jährigen aber noch nicht bestätigt. Barry selbst liess eine Anfrage der Nachrichtenagentur AP dazu unbeantwortet.

Während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden galt die Linie, dass Anzeichen dafür, dass ein Migrant Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte, als Ermessensfaktor dahingehend zu berücksichtigen seien, ob eine Festnahme erfolge oder nicht. Damit sollte vermieden werden, dass betroffene Personen sich einer Zusammenarbeit mit Ermittlern verweigern. Rechte Politiker hatten jedoch kritisiert, dass Opferschaft allein nicht zu einem Vorteil führen dürfe.

Ein Visum ohne Schutz

Bereits im ersten Quartal dieses Jahres, in dem Trump seine zweite Amtszeit antrat, war die Zahl der Anträge auf ein «U visa» fast um die Hälfte eingebrochen, wie aus Daten der Behörde USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) hervorgeht. Hintergrund dürfte aus Sicht von Experten die Sorge sein, dass einen gerade ein solcher Antrag auf das Radar der Regierung für eine potenzielle Abschiebung bringen könnte.

Kristi Noem joined ICE in a Chicago raid this morning. Agents blew the doors off a U.S. citizen’s house, handcuffed him, and put him in a propaganda video even after realizing it was a mistake.



This is America under Trump. No one is safe.

pic.twitter.com/uCB96oHYJ8 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025

Die auf Einwanderungsrecht spezialisierte Anwältin Bethany Hoffmann berichtet über einen ihrer Mandanten, dessen Frau Opfer einer Entführung geworden sei. Als er im Rahmen eines Antrags auf ein «U visa» zu einem Termin zur Abgabe eines Fingerabdrucks erschienen sei, habe ihn die ICE festgenommen. «Ich praktiziere schon seit 17 Jahren und so etwas hatte ich nie zuvor erlebt», sagt sie.

Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass landesweit auch andere Personen im Rahmen eines Antrags auf ein solches Visum von der ICE in Gewahrsam genommen wurden. Betroffen war demnach etwa auch eine Frau aus dem Staat Maine, die 2021 überfallen und entführt worden war. Was die Sache in solchen Fällen zusätzlich verschlimmert, ist eine andere neue Regelung, laut der alle, die illegal in die USA eingereist sind, auf unbestimmte Zeit inhaftiert werden können.

Getrennt von seinem Sohn

Anwälte betonen, dass Betroffene in den vergangenen 30 Jahren während eines laufenden Abschiebeverfahrens oft auf freien Fuss gesetzt worden seien, sofern keine Fluchtgefahr bestanden habe und sie nicht als Gefahr für die Gemeinschaft gegolten hätten. Der in Iowa festgenommene Hernandez wäre – mit einem festen Job, Angehörigen vor Ort und ohne grössere Vorstrafen – sicher ein Kandidat für eine Freilassung gewesen. Stattdessen wird er nun schon seit fast drei Monaten von der ICE im Muscatine County Jail festgehalten.

Der alleinerziehende Vater ist damit von seinem neunjährigen Sohn getrennt. Er kann keine Arzttermine wahrnehmen, die zur Behandlung seiner Schusswunde wichtig wären. Und er kann seinem Job als Bauarbeiter, mit dem er sonst seine Familie ernährt hatte, nicht nachgehen. In den ersten fünf Tagen seien ihm sogar Medikamente verweigert worden, sodass er unter quälenden Schmerzen gelitten habe, sagt er. «Ich war etliche Tage in einer Einzelzelle eingesperrt. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit.»

Am 10. September entschied eine Bundesrichterin, dass die Inhaftierung von Hernandez ohne Haftprüfungstermin illegal gewesen sei. Sie ordnete an, dass ein solcher Termin innerhalb von sieben Tagen stattzufinden habe. Und sie erklärte, der 28-Jährige habe schon jetzt «irreparablen Schaden» erlitten. Ein solcher Termin, bei dem über eine Freilassung entschieden werden könnte, ist für den (heutigen) Mittwoch geplant.