So lange wie die «USS Gerald R. Ford» war seit Jahrzehnten kein US-Flugzeugträger mehr am Stück auf See. Bild: Keystone/XINHUA/Zvonimir Barisin/PIXSELL

Die Crew der USS «Gerald R. Ford» ist im Dauereinsatz: Mit 295 Tagen auf See stellte der US-Flugzeugträger einen Rekord auf. Ein US-Senator übte deswegen unmissverständlich Kritik – auch an Präsident Trump.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem Vietnamkrieg war kein Flugzeugträger mehr so lange auf See wie die USS «Gerald R. Ford».

Seit 295 Tagen ist die Crew im Einsatz. Unter anderem war sie an der Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und dem Iran-Krieg beteiligt.

Der demokratische Senator Tim Kaine sorgt sich indes um die Psyche der Soldaten – und lässt kein gutes Haar an Donald Trump. Mehr anzeigen

Der US-Flugzeugträger USS «Gerald R. Ford» hat einen Rekord für den längsten Einsatz seit dem Vietnamkrieg aufgestellt. Die Mission des grössten Flugzeugträgers der Welt dauert bereits fast zehn Monate an.

Sie umfasste sowohl die Beteiligung an einer Militäroperation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro als auch am Iran-Krieg. Ausserdem war der Flugzeugträger unter anderem im Mittelmeer und in der Karibik im Einsatz.

Der 295. Tag auf See übertraf am Mittwoch (Ortszeit) den bisherigen Rekord eines modernen Flugzeugträger-Einsatzes von 294 Tagen. Dieser war 2020 während der Pandemie von der USS «Abraham Lincoln» aufgestellt worden, wie aus einer Publikation der privaten, gemeinnützigen Militärvereinigung U.S. Naval Institute hervorgeht.

Die USS Gerald R. Ford ist seit knapp zehn Monaten im Dauereinsatz. Bild: IMAGO / Funke Foto Services

Brand erforderte zuletzt umfangreiche Reparaturen

Der Einsatz wirft Fragen über die Belastung der Besatzung durch die lange Abwesenheit sowie über die zusätzliche Beanspruchung von Schiff und Ausrüstung auf. An Bord war es zuletzt zu einem Brand gekommen, der umfangreiche Reparaturen erforderlich machte.

Der demokratische Senator Tim Kaine erklärte, der Rekordeinsatz habe «erhebliche Auswirkungen» auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Besatzung. Die Soldaten sollten bei ihren Familien sein und nicht «von einem Präsidenten um die Welt geschickt werden, der sich verhält, als sei das US-Militär seine Palastwache», sagte er.

Das Pentagon machte keine Angaben dazu, wie lange die USS «Gerald R. Ford» noch im Einsatz bleiben wird. Die beiden ranghöchsten Marineoffiziere erklärten jedoch öffentlich, dass sie mit einer Gesamtdauer von rund elf Monaten rechnen. Damit würde das Schiff voraussichtlich Ende Mai zurückkehren.

In den Jahren 2020 und 2021 war die Besatzung der USS «Nimitz» noch länger im Einsatz: 341 Tage. Allerdings verbrachte die Truppe die Zeit nicht permanent an Bord. Damals waren aufgrund der Corona-Pandemie Isolationsphasen an Land vorgesehen.