Mehrere US-Kampfjets in Kuwait abgestürzt – Video zeigt Vorfall

US-Kampfjet in Kuwait abgeschossen – Video zeigt Vorfall Mitten in der Eskalation zwischen Iran, Israel und den USA tauchen dramatische Videos auf: Eine F-15 stürzt brennend über Kuwait ab. Offiziell bestätigt ist bislang wenig – doch die Bilder werfen viele Fragen auf. 02.03.2026

Ein im Netz verbreitetes Video zeigt eine brennende F-15, die über Kuwait abstürzt, offiziell bestätigt ist der Vorfall bislang nicht.

Berichten zufolge sollen sich die Piloten per Schleudersitz gerettet haben, Details dazu fehlen jedoch.

Laut den Behörden sind mehrere Kampfflugzeuge abgestürzt. Mehr anzeigen

Am dritten Tag der militärischen Eskalation im Nahen Osten ist es zu einem schweren Zwischenfall über Kuwait gekommen. Wie die Regierung von Kuwait bekannt gibt, sind mehrere US-Militärjets abgestürzt.

In sozialen Netzwerken kursieren mehrere Videoaufnahmen, die eine F-15 zeigen sollen, wie sie mit Flammen aus einem Triebwerk spiralförmig an Höhe verliert. Kurz darauf verschwindet das Flugzeug aus dem Bild. Die Echtheit, der genaue Zeitpunkt und der exakte Ort der Aufnahmen sind bislang nicht unabhängig verifiziert.

Laut ersten Berichten soll der Jet im Norden Kuwaits nahe der irakischen Grenze niedergegangen sein, in einer dünn besiedelten Gegend beim Khor-Abdullah-Wasserweg. Videos in den sozialen Medien zeigen, dass sich die beiden Piloten per Schleudersitz retten konnten. Einzelne Augenzeugen haben demnach beobachtet, wie Anwohner einem der Piloten nach der Landung halfen.

Iran erhebt Abschuss-Behauptung

Was genau hinter den Abstürzen steckt, ist noch unklar. Der Iran reklamierte, man habe eine F-15 abgeschossen. Gleichzeitig kursieren unbestätigte Hinweise auf mögliches «friendly fire», also einen versehentlichen Abschuss durch eigene oder verbündete Kräfte. Auch dazu gibt es keine offizielle Stellungnahme.

Das US-Verteidigungsministerium und die US Air Force äusserten sich bis zum Zeitpunkt der Berichte nicht zum möglichen Verlust eines Flugzeugs oder zum Zustand der Crew.

Was ist die F-15?

Die F-15 Eagle ist ein zweistrahliger Allwetter-Kampfjet zur Lufthoheitssicherung. Laut Angaben der US Air Force zeichnet sich das Muster durch hohe Wendigkeit, starke Beschleunigung, grosse Reichweite und moderne Avionik aus. Besonders das hohe Schub-Gewichts-Verhältnis gilt als entscheidend im Luftkampf.

Die Variante F-15E Strike Eagle ist zusätzlich für Präzisionsangriffe auf Bodenziele konzipiert und kann sowohl Luftüberlegenheits- als auch Tiefschlagmissionen fliegen.