Trump greift Irans Atomanlagen an – was wir wissen und was nicht

highway Entgegen der Wahlpropaganda "nicht in anderen Ländern Krieg zu führen", war von Anfang an klar, dass Trump seinen Grössenwahn auch im militärischen Bereich ausleben wird. Sämtliche Einschätzungen der Geheimdienste betreffend Iran wischt er als Unsinn beiseite - nur er alleine kennt die absolute Wahrheit (klare medizinische Indikationen von Wahnvorstellungen).

Die Vergangenheit hat bewiesen, dass die Gefahr für die Welt, welche vom Iran ausgeht, nicht annähernd so gross ist, wie die Gefahr durch Donald Trump in einen 3. Weltkrieg getrieben zu werden. Er hat den "Roten Knopf" und benützt ihn auch.

Er verwechselt die Realität des Lebens mit seiner "alternative truth".

robbingwood0815 highway leider genau so.

«Grössenwahn» bzw. «Allmachtsvorstellungen» gehören ins pathologische bzw. psychiatrische Setting..

Friekauppau29 highway Die Antwort ist von einem Linkspopulisten der keine Ahnung hat, so ein Schwachsinn Schreiben.

String highway Seit vierzig Jahren versucht man, den Iran am Bau eine Atombombe zu hindern. Wenn all die Anreicherung für friedliche Zwecke gedacht waren, wieso waren sie denn so dezentralisiert und in geheimen unterirdischen Bunkern? Wer weiss. was Iran mit Atombomben täte.

robbingwood0815 String und wer weiss schon, was Trump damit tut ...

Der Casino-Ansatz macht nicht grade Hoffnung auf geordnetere Zeiten ...

(die Massenvernichtungswaffen eines Sadam H. ... achja? nur wo denn jetzt genau ... Trial and Error (again))

Betty151 Es ist fraglich ob die Atomanlagen wirklich getroffen worden sind oder ob sie überhaupt bestanden haben, denn laut Meldungen gab es keinen Austritt von Strahlungen, was ziemlich unwahrscheinlich ist bei einem solchen Treffer wie ihn die USA proklamieren. Ich bin gespannt wie es weiter geht, wenn sich der iranische Aussenminister am Montag mit Putin trifft. Putin hat ja auch noch eine Rechnung offen mit der USA, wegen den riesigen Mengen an Kriegsmaterial die sie an die Ukraine geliefert haben. Trump muss sich langsam warm einpacken, die Irantreuen Rebellen sind garantiert bereits in den Startlöchern und einige Stützpunkte der USA sehr leicht zu erreichen.