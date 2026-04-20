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Iran droht mit Vergeltung US-Marine entert iranischen Frachter im Golf von Oman – Video zeigt Zugriff

Lea Oetiker

20.4.2026

US-Militär entert Iran-Schiff

US-Militär entert Iran-Schiff

Der US-Angriff auf das iranisch gekennzeichnete Frachtschiff M/V Touska wurde veröffentlicht.

20.04.2026

Die US-Marine hat im Golf von Oman einen iranischen Frachter gestoppt und geentert – Teheran spricht von «Seepiraterie» und droht mit Vergeltung.

Lea Oetiker

20.04.2026, 08:41

20.04.2026, 08:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Marine stoppte im Golf von Oman einen iranischen Frachter wegen eines Blockadeverstosses.
  • Nach Weigerung der Besatzung wurde der Antrieb zerstört und das Schiff geentert.
  • Iran verurteilte den Vorfall und drohte mit Vergeltung, es kam zu Drohnenangriffen.
Mehr anzeigen

Ein iranischer Frachter ist im Golf von Oman von der US-Marine gestoppt und unter Kontrolle gebracht worden. US-Präsident Donald Trump erklärte auf seiner Onlineplattform, das Schiff habe versucht, die amerikanische Seeblockade nahe der Strasse von Hormus zu umgehen.

Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom fing der Lenkwaffenzerstörer USS Spruance den fast 275 Meter langen Frachter «Touska» ab und forderte ihn mehrfach zur Umkehr auf.

Nachdem sich die iranische Besatzung geweigert hatte, wurde der Antrieb des Schiffs gezielt ausser Gefecht gesetzt. Laut Trump habe ein Beschuss ein «Loch in den Maschinenraum» gerissen. US-Marinesoldaten hätten das Schiff anschliessend geentert und die Ladung durchsucht. Der Frachter war laut Centcom auf dem Weg in die iranische Hafenstadt Bandar Abbas. Nach iranischen Angaben kam das Schiff aus China.

«Bewaffnete Seepiraterie»

Das US-Zentralkommando veröffentlichte am Montagmorgen auf der Plattform X ein Video, das zeigt, wie US-Marines sich auf das Frachtschiff abseilen und es entern.

Teheran verurteilte den Vorfall scharf. Das iranische Militär sprach von «bewaffneter Seepiraterie» und warf den USA vor, eine bestehende Waffenruhe verletzt zu haben. Ein Sprecher des Generalstabs kündigte Vergeltung an. Kurz nach dem Zwischenfall sollen iranische Streitkräfte mehrere US-Kriegsschiffe mit Drohnen attackiert haben.

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