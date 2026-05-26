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Laut US-Militär Angriffe auf Ziele im Iran und Minenleger-Boote

SDA

26.5.2026 - 02:20

ARCHIV – Drei Kampfjets vom Typ F-16 aus den USA fliegen in Formation kurz vor deren Landung auf dem Fliegerhorst im schleswig-holsteinischen Jagel. Foto: Georg Wendt/dpa
ARCHIV – Drei Kampfjets vom Typ F-16 aus den USA fliegen in Formation kurz vor deren Landung auf dem Fliegerhorst im schleswig-holsteinischen Jagel. Foto: Georg Wendt/dpa
Keystone

Trotz der geltenden Waffenruhe im Süden des Irans haben die USA erneut iranische Ziele angegriffen. Das US-Militär meldete Attacken auf Raketenstellungen sowie auf Boote in der Strasse von Hormus, die offenbar Seeminen verlegen wollten. Iranische Medien berichten von mehreren Todesopfern.

Keystone-SDA

26.05.2026, 02:20

26.05.2026, 11:22

Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Strasse von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten. Die «Angriffe zur Selbstverteidigung» dienten dem Schutz der Truppen vor Bedrohungen durch das iranische Militär, erklärte ein Sprecher des zuständigen Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom). Das US-Militär übe sich im Rahmen der aktuellen Waffenruhe in Zurückhaltung, verteidige aber seine eigenen Verbände.

Iranische Medien berichteten, es habe nach einem US-Angriff im Bereich der Insel Larak in der Strasse von Hormus mehrere Tote gegeben. Das US-Militär machte zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern und nannte keine weiteren Details zu den Angriffen auf die iranischen Ziele.

Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Strasse von Hormus schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an.

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