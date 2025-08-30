  1. Privatkunden
Von Philipp Dahm

30.8.2025

08.08.2025

Donald Trump will den Drogenhandel bekämpfen und bereitet Nicolás Maduro schlaflose Nächte, in dem er die Navy vor Venezuelas Küste auffahren lässt. In Mexiko führte das Thema zu einer Keilerei im Senat.

Von Philipp Dahm

30.08.2025, 23:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kopfgeld verdoppelt: Die USA erhöhen den Druck auf Nicolás Maduro, der im Gegenzug neue Milizionäre anwirbt.
  • Nun bezieh die US Navy mit mehreren Kriegsschiffen Stellung vor der Küste – darunter ein amphibisches Angriffsschiff.
  • Gleichzeitig spricht Washington Venezuelas Präsident die Legitimität ab und klassifiziert ihn als Drogenboss.
  • Ein Experte vermutet, Trump wolle Maduro durch die Drohgebärde zu Verhandlungen zwingen.
  • Im mexikanischen Senat hat eine Sitzung mit einer Diskussion um die Hilfe von US-Truppen bei der Bekämpfung von Drogenbanden auf heimischem Grund in einer Schlägerei geendet. 
Nicolás Maduro dürfte zuletzt schlecht geschlafen haben. Dass Venezuelas Machthaber auf Donald Trumps Abschussliste steht, ist zwar nichts Neues, doch der US-Präsident zieht die Zügel im August merklich an. 

Am 8. August verdoppelt seine Justizministerin Pam Bondi das Kopfgeld, das die USA auf Maduro ausgelobt haben, auf 50 Millionen Dollar. Der 62-Jährige sei «einer der grössten Drogenhändler der Welt», heisst es aus Washington zur Begründung.

Caracas reagiert auf die wachsenden Spannungen: «Wir rufen das ganze Volk dazu auf, die Reihen zu schliessen und der Miliz beizutreten», zitiert dpa den venezolanischen Präsidenten. «Die unverschämte US-Regierung wagt es, unser Heimatland zu bedrohen», ergänzt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez am 23. August auf Telegram.

Lastwagen bewegen am 25. August in Valencia, Venezuela, Gerät, nachdem Präsident Maduro neue Einheiten der Miliz ausheben lässt.
Lastwagen bewegen am 25. August in Valencia, Venezuela, Gerät, nachdem Präsident Maduro neue Einheiten der Miliz ausheben lässt.
KEYSTONE

Das Ergebnis: 1003 neue Milizionäre kann der Präsident am 28. August vereidigen, berichtet staatliche Sender «Telesur» und ruft zu einem weiteren Rekrutierungsmarathon auf, der an 335 Orten im ganzen Land stattfinden soll.

US-Flotte positioniert sich vor Venezuelas Küste

Wie gross die Milicia Bolivariana insgesamt ist, steht in den Sternen: Mal ist von 3,2, mal von 4 und mal von 4,5 Millionen Mitgliedern die Rede. Maduro hat weiterhin 15'000 zusätzliche Soldaten an der Grenze zu Kolumbien stationiert: «Hier bekämpfen wir den Drogenhandel, hier bekämpfen wir die Drogenkartelle an allen Fronten», erklärt das Innenminister Cabello.

Die USS Lake Erie – ein Raketenkreuzer der Ticonderoga-Klasse – im Hafen von Pearl Harbour, Hawaii.
Die USS Lake Erie – ein Raketenkreuzer der Ticonderoga-Klasse – im Hafen von Pearl Harbour, Hawaii.
US Navy

In dieser Lage erreicht eine US-Flotte die Küste Venezuelas. Auch ihr Auftrag ist offiziell die Bekämpfung des Drogenhandels. Zunächst sind drei Lenkwaffenzerstörer in Marsch gesetzt worden, doch auch amphibische Landungsschiffe mit 4000 US Marines sollen auf dem Weg sein.

Ein Scharfschütze der US Marines an Bord eines UH-1Y Venom passiert im Atlantik das amphibische Angriffsschiff USS Iwo Jima, das nun vor Venezuela zum Einsatz kommen soll.
Ein Scharfschütze der US Marines an Bord eines UH-1Y Venom passiert im Atlantik das amphibische Angriffsschiff USS Iwo Jima, das nun vor Venezuela zum Einsatz kommen soll.
Archivbild: US-Verteidigungsministerium

Nun seien auch noch die USS Lake Erie und das U-Boot USS Newport News in die Region beordert worden sein, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Venezuela habe seinerseits seien Marine alarmiert und patrouilliere die Küste mit Drohnen, heisst es weiter.

«Maduro ist nicht der legitime Präsident»

Mehrere Lenkwaffenkreuzer, ein Angriffs-U-Boot und über 4500 Soldaten – davon 2200 Marines –, die mit Booten oder per Helikopter schnell verlegt werden können: Das ist für eine reine Jagd auf Drogenbarone so, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Nicolás Maduro muss Angst davor haben, das eigentliche Ziel der US Navy zu sein.

Nicht umsonst stellt Washington ihn als Kartellboss dar. Vermögenswerte im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar sind laut Bondi in den USA beschlagnahmt worden, die mit dem Südamerikaner in Verbindung stünden – darunter auch zwei Privatjets. Zudem seien grosse Mengen beschlagnahmtes Kokain direkt auf Maduro zurückgeführt worden.

REPORTER: Is the president considering boots on the ground in Venezuela? LEAVITT: President Trump has been clear and consistent that he's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding in to our country. Maduro is not a legitimate president

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 19. August 2025 um 19:48

Die Sprecherin des Weissen Hauses betont, dass «das Regime nicht die legitime Regierung» sei, sondern ein «Drogen-Terror-Kartell». Und: «Maduro ist nicht der legitime Präsident.» Das entbindet Washington aus Sicht von Karoline Leavitt wohl auch von den internationalen Normen, was die Festnahme oder Tötung ausländischer Staatsoberhäupter angeht. 

Will Trump Maduro zu Verhandlungen zwingen?

Könnte Trump Maduro direkt angreifen? Experten halten das für unwahrscheinlich: «Ich denke, was wir hier sehen, ist ein Versuch, in Regierungskreisen Unruhe zu stiften und Maduro zu Verhandlungen zu zwingen», ordnet Phil Gunson von der Brüsseler Denkfabrik International Crisis Group gegenüber AFP die Lage ein.

Donald Trump will mit seinem Vorgehen sein Versprechen einlösen, dass er den Drogenhandel bekämpfen wird. Schon kurz nach seinem Amtsantritt hat der New Yorker acht Drogenkartelle zu terroristischen Gruppierungen erklärt –– darunter auch Mara Salvatrucha (MS-13) aus El Salvador und Tren de Aragua aus Venezuela.

Die sechs anderen Kartelle stammen alles aus Mexiko. Das Nachbarland steht wegen der Drogenbanden ebenfalls in Trumps Visier. Die Frage ist, ob Präsidentin Claudia Sheinbaum den USA das Recht einräumt, die Kartelle auf mexikanischem Boden zu bekämpfen.

Schlägerei im mexikanischen Senat

Für Sheinbaum und ihre regierende Morena-Partei sind US-Truppen keine Option. Wie heikel das Thema ist, zeigt die Sitzung des Senats in Mexiko-Stadt, die am 27. August in einem Tumult endet.

In der Sitzung hat laut britischem «Guardian» die Morena-Partei der Opposition vorgeworfen, sie habe Washington aufgefordert, in den Drohenkrieg einzugreifen. Der Vorwurf wurde zurückgewiesen. Nach dem Singen der Nationalhymne am Ende der Sitzung eskaliert die Situation.

Der Oppositionspolitiker Alejandro «Alito» Moreno wird handgreiflich: Der 50. Jährige schlägt im Verlaufe einer Rangelei den zwölf Jahre älteren Senatspräsidenten Gerardo Fernández Noroña in den Nacken. Ein Assistent von Noroña aus der Morena-Partei, der dazwischengeht, wird ebenfalls getroffen. 

