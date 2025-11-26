Trump: Keine feste Frist für Friedensabkommen in der Ukraine «Die Frist für mich ist, wenn es vorbei ist», sagte Trump am Dienstag gegenüber Reportern an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. 26.11.2025

Treffen hier, Treffen dort – US-Präsident Trump denkt, dass es mit einem Kriegsende schnell gehen kann. Die europäischen Unterstützer der Ukraine fordern rasche Klarheit bei den Sicherheitsgarantien.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat seine Deadline für einen Ukraine-Frieden zwar relativiert, drückt aber weiter aufs Tempo.

Während in Kiew nächste Woche Staatssekretär Daniel Driscoll verhandeln soll, fliegt Steve Witkoff wohl wieder nach Moskau.

An Witkoff gibt es Kritik, weil Trumps Vertrauter den Kreml beraten haben soll, wie man mit dem US-Präsidenten umgehen muss.

Wie Trump über Gebietsabtretungen denkt und worauf die Europäer jetzt pochen. Mehr anzeigen

Die USA machen in den Gesprächen über ein Kriegsende in der Ukraine weiter Druck und streben rasche Fortschritte an. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social.

In der Hoffnung, dass der Plan finalisiert werden kann, wies er seine Unterhändler an, sich bald jeweils zeitgleich mit Vertretern Russlands und der Ukraine zu treffen.

Trump zufolge soll sein Sondergesandter Steve Witkoff «vermutlich nächste Woche» mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau sprechen, während für die Ukraine nur der als Unterhändler agierende Staatssekretär im Pentagon bleibt – Daniel Driscoll.

Witkoff soll Kreml beim Umgang mit Trump beraten haben

Für eine Einigung auf ein Abkommen habe er «keine Deadline» gesetzt, sagte Trump später auf einem Flug nach Florida. Zugleich nahm der Republikaner Witkoff gegen – auch innerhalb der Präsidentenpartei laut gewordene – Vorwürfe in Schutz, er agiere zu russlandfreundlich und habe sich damit als Unterhändler disqualifiziert.

EXCLUSIVE: US presidential envoy Steve Witkoff advised Russia on how to pitch Ukraine plans to Trump, in audio files reviewed by Bloomberg



[image or embed] — Bloomberg News (@bloomberg.com) 25. November 2025 um 20:52

Kritiker hatten den ursprünglich 28 Punkte umfassenden Friedensplan der USA – den Trump nur mehr als «Konzept» verstanden haben will, obwohl er die Ukraine anfangs zu einer Annahme bis spätestens Donnerstag gedrängt hatte – als einseitige «russische Wunschliste» kritisiert.

Das liegt auch daran, dass die Ukraine zu inakzeptablen territorialen Zugeständnissen gedrängt worden sei. Den Vorwurf zu den Gebietsabtretungen wies Trump nun zurück. «Letztendlich ist das Gebiet, das in den nächsten Monaten ohnehin von Russland erobert werden könnte», sagte er an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

Europäer pochen auf Sicherheitsgarantien

Die Entwicklung bewege sich «nur in eine Richtung» – womit er meint: zugunsten Russlands. Dennoch werde auch Moskau Zugeständnisse machen, nämlich «mit dem Kämpfen aufhören und kein weiteres Land mehr erobern».

It has been confirmed by journalists and AI analysis that Trump's "peace plan" was written by Russia, translated into English, and then forced on Ukraine. Trump serves Russia. America serves Russia.



[image or embed] — Jake Broe (@realjakebroe.bsky.social) 24. November 2025 um 01:55

Die Koalition der Willigen, die vom Entwurf aus Washington überrumpelt worden waren, wollen nun verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine festzurren, die sie in der ursprünglichen Fassung noch vermisst hatten.

You have to ask, why was Witkoff chosen for this critically important role of special envoy to Putin? He had no diplomatic or foreign policy experience. No education on those subjects. So of all people, why him? I think what we all surmised is clear - Putin wanted Witkoff. — Ron Filipkowski (@ronfilipkowski.bsky.social) 25. November 2025 um 22:58

Die Staats- und Regierungschefs hätten mit US-Aussenminister Marco Rubio vereinbart, «die gemeinsame Arbeit mit den Vereinigten Staaten zu beschleunigen, um die Ausgestaltung der Sicherheitsgarantien voranzutreiben», hiess es.

Ein dauerhafter Frieden müsse durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien untermauert werden, damit künftige Aggressionen Russlands verhindert werden können.

Wie weit sind sich USA und Ukraine einig?

Bei den in den vergangenen Tagen diskutierten Vorschlägen geht es insbesondere auch darum, wie die Ukraine davor geschützt werden kann, dass sich Russlands Militär nach einem Ende des Krieges konsolidiert, neu aufrüstet und einen weiteren Angriff vorbereitet.

Zur konkreten Form derartiger Sicherheitsvorkehrungen ist bislang aber wenig öffentlich bekanntgeworden. «Es ist unser gemeinsames Interesse, dass Sicherheit real ist», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft vom gestrigen Dienstag.

We worked with the Ukrainian negotiating team today on the text of the document prepared with the United States in Geneva.



The principles in this document can be developed into deeper agreements.



It is in our shared interest that security is real.



I count on continued… pic.twitter.com/JtoR9eAzYH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Zu Details der Gespräche über einen Friedensplan, die am Wochenende mit den USA in Genf geführt worden waren, äusserte er sich nicht. Man habe gestern aber weiter am Textentwurf gearbeitet. «Die Prinzipien dieses Dokuments können zur Grundlage einer umfassenden Vereinbarung weiterentwickelt werden», erklärte Selenskyj.

Nach Angaben aus dem Weissen Haus und aus Kiew sind sich beide Seiten weitgehend einig über eine gemeinsame Position, auf die dann Moskau reagieren müsste.

Nur Details oder ungeklärte Gretchenfragen?

«Es gibt einige wenige delikate, aber nicht unüberwindbare Details, die geklärt werden müssen und die weitere Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA erfordern», schrieb Trumps Sprecherin Karoline Leavitt im sozialen Netzwerk X.

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table.



There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

Unklar ist, ob sich hinter diesen «Details» nicht gerade die Hauptfrage verbirgt, wie mit den ukrainischen Gebietsverlusten umgegangen werden soll. Das vom Nachbarn Russland im Februar 2022 völkerrechtswidrig attackierte Land hat bislang jegliche Gebietsabtretungen an den Angreifer abgelehnt.

Die grossen Zugeständnisse, die der Ukraine im ursprünglichen US-Plan abverlangt wurden, warfen wiederum die Frage auf, wie wichtig der US-Regierung eine für Kiew akzeptable Form des Deals ist.

Only 16% of Trump voters support Ukraine making territorial concessions to Russia and 72% are in favor of selling Tomahawk missiles to Ukraine, according to a new poll by The Vandenberg Coalition. 72% of Trump voters also believe the US should help Ukraine and hold Russia accountable. — Mark Chadbourn (@chadbourn.bsky.social) 25. November 2025 um 13:58

Ein weiterer Gesprächsstrang wurde Medienberichten zufolge gestern am Persischen Golf verfolgt: Dort traf sich demnach eine US-Delegation in Abu Dhabi mit russischen Vertretern. Heute wollen die Aussenminister der EU-Staaten am späten Vormittag in einer Videoschalte über die jüngsten Entwicklungen beraten.

Rutte: «Wir sind noch längst nicht am Ziel»

Eine Frage dürfte sein, wie die Europäische Union verhindern kann, dass die Ukraine von den USA zu allzu grossen Zugeständnissen gegenüber Russland gezwungen wird.

Die Europäer sehen das grosse Risiko, dass sich die Sicherheitslage auch für sie verschlechtern könnte, sollte der Aggressor als klarer Sieger aus dem Konflikt hervorgehen – und damit ermutigt werden, auch künftig das Völkerrecht zu brechen, wenn sich der Kreml davon einen Vorteil verspricht.

Q: Have you heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you? TRUMP: That's a standard thing. He's gotta sell this to Ukraine, he's gonna sell Ukraine to Russia. That's what a dealmaker does. I haven't heard it but I heard it was standard negotiation.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 26. November 2025 um 01:39

Trump stellte Treffen mit Putin und Selenskyj in Aussicht – «aber NUR, wenn der Deal zur Beendigung dieses Krieges FINAL ist oder sich auf der Zielgeraden befindet», wie er auf Truth Social schrieb. Ob er sich mit ihnen jeweils in Zweier- oder in einer Dreierkonstellation treffen will, sagte Trump nicht.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnte vor zu hohen Erwartungen an eine rasche Verwirklichung des von den USA verfolgten Friedensplans. «Er enthält einige starke, aber auch einige schwierige Elemente, die noch mehr Arbeit und Verhandlungen erfordern», sagte Rutte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und der spanischen Zeitung «El Pais». «Auf dem Weg zum Frieden sind wir noch längst nicht am Ziel.»