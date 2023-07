Nach Nordkorea geflohener US-Soldat war zuvor im Gefängnis Der nach einem Grenzübertritt von Süd- nach Nordkorea vermutlich nunmehr in nordkoreanischem Gewahrsam sitzende US-Soldat ist zuvor in Südkorea im Gefängnis gewesen. Nach Angaben eines Beamten in Seoul war der Mann wegen Vorwürfen der Körperverlet 19.07.2023

Noch immer schweigt sich Nordkorea über den US-Soldaten Travis King aus, der über die massiv gesicherte Grenze in das weithin isolierte Land geflohen ist. Das Weisse Haus zeigt sich zutiefst beunruhigt.

Das Weisse Haus ist zutiefst besorgt um den nach Nordkorea geflohenen US-Soldaten Travis King, über dessen Zustand sich die Führung in Pjöngjang nach wie vor bedeckt hält. «Dies ist kein Land, das für eine humane Behandlung von Amerikanern bekannt ist – oder sonst irgendwem, was das betrifft», sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag über Nordkorea. «Wir wissen nicht, wo er ist. Wir kennen die Bedingungen nicht, unter denen er aktuell lebt.» Es sei gerade dieses Nichtwissen, das die US-Regierung zutiefst beunruhige. Man versuche jedoch, so viele Informationen wie möglich über ihn in Erfahrung bringen, sagte Kirby.

Auf die Frage, ob das Weisse Haus befürchte, dass King misshandelt oder gefoltert werde, antwortete der Sprecher, dass er Nordkorea für ein «brutales Regime» halte. Die USA könnten aber keine Angaben dazu machen, wie er dort behandelt werde.

King war Aufklärer der Kavallerie bei der Ersten Panzerdivision und verbrachte wegen Körperverletzung fast zwei Monate in einem südkoreanischen Gefängnis. Er wurde am 10. Juli entlassen und sollte am Montag nach Fort Bliss in Texas zurückgeschickt werden. Dort drohten ihm weitere militärische Disziplinarmassnahmen und die Entlassung aus dem Dienst.

Soldat hat wohl keine geheime Informationen

Militärpersonal habe King durch die Pass- und Sicherheitskontrolle im Flughafen in Südkorea eskortiert, jedoch nicht bis zum Gate, da er nicht formal in Gewahrsam gewesen sei, erklärte Sabrina Singh, eine Pentagonsprecherin, am Donnerstag vor Reportern. Es habe auch niemand angenommen, dass er nicht ins Flugzeug in Richtung Heimat steigen würde. Dem US-Militär habe King sogar bestätigt, dass er sich in der Nähe des Gates aufhalte.

Auf die Frage, ob King geheime Informationen haben könnte, auf die es Nordkorea abgesehen haben könnte, entgegnete sie, es sei «nicht unsere Einschätzung», dass der Soldat eine Sicherheitsbedrohung oder eine Belastung darstelle. Es gebe auch keine Hinweise, dass Kings Flucht nach Nordkorea vorab geplant oder mit Pjöngjang abgestimmt worden sei.

Noch immer ist unklar, was King in den Stunden nach dem Verlassen des Flughafens tat, bis er sich einer Reisegruppe für eine Tour zum Grenzort Panmunjom anschloss, sich dann von ihr absetzte und nach Nordkorea floh. Auch über sein Motiv für den Grenzübertritt wird gerätselt.

Wegen möglichr Entlassung aus Militärdienst überfordert

Seine Familie in den USA vermutete, dass er sich angesichts seiner juristischen Probleme in Südkorea und einer daraus resultierenden möglichen Entlassung aus dem Militärdienst überfordert gefühlt haben könnte. Im Februar hatte ein Gericht in Seoul ein Bussgeld in Höhe von umgerechnet rund 3500 Euro gegen King verhängt, wie aus einer Abschrift des Urteils hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AP vorliegt. Zuvor wurde er für schuldig befunden, einen Menschen angegriffen und einen Streifenwagen mit Tritten beschädigt zu haben.

Zudem wurde King zur Last gelegt, einen Mann in einem Nachtclub in Seoul einen Faustschlag versetzt zu haben. Diesen Vorwurf liess das Gericht jedoch letztlich fallen, weil das mutmassliche Opfer nicht wollte, dass der US-Soldat dafür bestraft wird. Das Bussgeld wollte King laut Gerichtsakten jedoch nicht zahlen, sondern lieber in ein Straflager. Nach 47 Tagen Zwangsarbeit war er in diesem Monat entlassen.

Laut einem US-Militärvertreter gilt King nach seiner Flucht nach Nordkorea aktuell als «AWOL», also «absent without offical leave» – «unerlaubt abwesend»). Dies kann mit Haft in einem Militärgefängnis, Soldentzug oder unehrenhafter Entlassung geahndet werden. Wie hart die Strafe ausfällt, hängt vor allem von der Dauer der Abwesenheit und der Frage ab, ob der Betroffene aufgegriffen wird oder von sich aus zurückkehrt. Als Deserteur hat ihn das US-Militär bislang nicht eingestuft, was ein weitaus gravierendes Vergehen wäre. In der Regel wartet das Militär eine Weile, um zu sehen, ob das Truppenmitglied zurückkehrt – was im vorliegenden Fall aus Sicht von Experten äusserst ungewiss ist.

Blick auf die entmilitarisierte Zone, die die beiden Koreas trennt. Bild: Keystone/Pool ReutersPool Reuters/AP/Kim Hong-Ji

Keine Reaktion auf Kontaktversuche der USA

Auf Kontaktversuche hat Nordkorea nach US-Angaben bisher nicht reagiert. Die USA und Nordkorea pflegen keine diplomatischen Beziehungen. In der Vergangenheit unterstützte Schweden, das eine Botschaft in Pjöngjang unterhält, in Nordkorea inhaftierte Amerikaner. Berichten zufolge ist das diplomatische Personal der schwedischen Botschaft jedoch nicht nach Nordkorea zurückgekehrt, seit das Land sich Anfang 2020 wegen Corona abriegelte und alle Ausländer auswies. Die USA könnten immer noch über eine Hotline im Grenzort Panmunjom oder die nordkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York mit Pjöngjang kommunizieren.

King ist der erste bekannte US-Staatsbürger seit fast fünf Jahren, der in Gewahrsam Nordkoreas ist. 2018 hatte das Land den Amerikaner Bruce Byron Lowrance ausgewiesen.

dpa