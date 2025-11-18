  1. Privatkunden
Grosse Mehrheit US-Repräsentantenhaus stimmt für Freigabe von Epstein-Akten

dpa

18.11.2025 - 20:57

Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (M) tritt als vehemente Befürworterin der Veröffentlichung der Epstein-Akten auf.
Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (M) tritt als vehemente Befürworterin der Veröffentlichung der Epstein-Akten auf.
Bild: Jose Luis Magana/AP/dpa

Das US-Repräsentantenhaus hat mit grosser parteiübergreifender Mehrheit für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gestimmt. 

,

DPA, Redaktion blue News

18.11.2025, 20:57

18.11.2025, 21:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das US-Repräsentantenhaus hat für die Freigabe der Epstein-Akten gestimmt.
  • 427 Abgeordnete stimmten für die Vorlage, es gab nur eine Gegenstimme.
  • US-Präsident Trump scheiterte mit seinen Versuchen, die Abstimmung zu verhindern.
Mehr anzeigen

Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer Mehrheit für die Freigabe von Akten zu dem als Sexualstraftäter verurteilten Millionär Jeffrey Epstein gestimmt. Bei der Abstimmung am Dienstag votierten 427 Abgeordnete für die Vorlage, die das Justizministerium dazu zwingt, seine Akten über Epstein öffentlich zugänglich zu machen. Es gab eine Gegenstimme.

Zuvor hatte Präsident Donald Trump dem wachsenden Druck aus Politik und Gesellschaft nachgegeben und seinen Parteikollegen im Repräsentantenhaus empfohlen, für das Vorhaben zu stimmen. Seine Zustimmung könnte auch den Senat bewegen, sich mit dem Entwurf zu befassen.

20'000 Seiten. Diese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

20'000 SeitenDiese Personen kommen in den bereits veröffentlichten Epstein-Dokumenten vor

Eine kleine, parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten hatte im Juli eine Petition für die Freigabe der Akten eingereicht - ein Versuch, den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, zu umgehen, der eigentlich kontrolliert, welche Gesetzesvorlagen zur Abstimmung kommen. Zunächst schien dies ein aussichtsloses Unterfangen zu sein.

Schliesslich sagte Trump seinen Anhängern immer wieder, die Aufregung um den Fall Epstein sei von den Demokraten inszeniert. Doch sowohl Trump als auch Johnson scheiterten mit ihren Versuchen, die Abstimmung zu verhindern.

