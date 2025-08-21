  1. Privatkunden
US-Justizikone ist tot Seine Urteile bewegten Millionen – jetzt trauert die Welt

Sven Ziegler

21.8.2025

US-Richter Frank Caprio ist tot.
US-Richter Frank Caprio ist tot.
Wikimedia Commons

Der durch die TV-Sendung «Caught in Providence» weltbekannte Richter Frank Caprio ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er prägte fast vier Jahrzehnte lang das Stadtgericht von Providence – und wurde mit seiner warmherzigen Art zur Kultfigur.

Sven Ziegler

21.08.2025, 09:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Frank Caprio war fast 40 Jahre Richter in Providence und wurde durch «Caught in Providence» bekannt.
  • Millionen verfolgten seine humorvollen und empathischen Urteile, oft gingen Clips viral.
  • Caprio starb mit 88 Jahren nach schwerer Krankheit; er hinterlässt Frau, fünf Kinder und zahlreiche Enkel.
Mehr anzeigen

Frank Caprio war mehr als ein Jurist – er wurde in den USA und weit darüber hinaus zum Publikumsliebling. Nun ist der langjährige Richter des Municipal Court in Providence im Alter von 88 Jahren verstorben, wie seine Familie bestätigte.

Caprio hatte 1985 sein Richteramt angetreten und war seither für fast vier Jahrzehnte am Stadtgericht tätig. Internationale Bekanntheit erlangte er mit der TV-Serie «Caught in Providence», in der er Kleinfälle mit Menschlichkeit und oft auch Nachsicht behandelte. Die Sendung wurde 2021 für einen Daytime Emmy nominiert. Viele Clips, in denen er Strafzettel erliess oder humorvoll mit Angeklagten sprach, gingen millionenfach in sozialen Netzwerken viral.

Sein Sohn erklärte in einer Stellungnahme, Caprio werde als «Richter mit Herz» in Erinnerung bleiben: «Er war geliebt für seine Mitmenschlichkeit, seinen Humor und seine Überzeugung, dass in jedem Menschen Güte steckt.»

An Krebs erkrankt

Caprio, Sohn italienischer Einwanderer, wuchs in einfachen Verhältnissen in Providence auf. Neben seiner Richterlaufbahn engagierte er sich in der Bildung, unter anderem als Vorsitzender des Board of Governors for Higher Education von Rhode Island. Mehrere Stipendienfonds für benachteiligte Studierende gehen auf seine Initiative zurück.

Im Dezember 2023 machte Caprio seine Krebserkrankung öffentlich. Erst kurz vor seinem Tod wandte er sich in einem letzten Facebook-Video aus dem Krankenhaus an seine Unterstützer und bat um Gebete.

Caprio hinterlässt seine Frau Joyce, fünf Kinder, sieben Enkel und zwei Urenkel. Zum Gedenken ordnete der Gouverneur von Rhode Island an, die Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden bis zur Beisetzung auf halbmast zu setzen.

