Wird Pentagon-Chef Hegseth zunehmend zur innenpolitischen Belastung für Präsident Trump? (Archivbild) Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Nach mehreren Attacken auf Boote vor Venezuela wächst das Misstrauen gegenüber Pete Hegseth. Jetzt koppeln die Abgeordneten Milliardenausgaben an eine stärkere Kontrolle des Verteidigungsministers.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das dem Kongress grössere Befugnisse bei der Kontrolle des von Pete Hegseth geführten Verteidigungsministeriums vorsieht.

Ausserdem legt es Mindestzahlen an stationierten Soldat*innen in Europa und Südkorea fest.

Auch die Produktion von Waffen für die Ukraine wird darin festgelegt.

Das Gesetz ist als Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern entstanden. Mehr anzeigen

Der US-Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das vom Verteidigungsministerium die Herausgabe ungeschnittener Videos der Angriffe auf mutmassliche Drogenboote vor der venezolanischen Küste verlangt.

Darüber hinaus schreibt das am Mittwoch beschlossene Gesetz vor, dass die USA ihre Truppenstärke in Europa auf dem derzeitigen Niveau halten, und genehmigt Militärhilfe für die Ukraine. Das Repräsentantenhaus hatte die Vorlage bereits in der vergangenen Woche beschlossen.

Das mehr als 3000 Seiten starke Gesetz bewilligt Militärausgaben in Höhe von 901 Milliarden Dollar (etwa 716 Milliarden Franken) und sieht vor, die Gehälter für viele Militärangehörige um 3,8 Prozent anzuheben. Von Seiten des Weissen Hauses wurde «starke Unterstützung» für das Gesetz signalisiert.

Hegseths Befehle sollen vom Kongress geprüft werden

Das Gesetz verlangt, dass Verteidigungsminister Pete Hegseth dem Kongress die Möglichkeit gibt, die Befehle für die Angriffe des US-Militärs auf mutmassliche Drogenboote zu prüfen. Bei einem Angriff am 2. September 2025 waren zwei Menschen getötet worden, die einen ersten Angriff auf ihr Boot überlebt hatten.

Der Senat geht Berichten nach, denen zufolge Hegseth den Befehl gegeben haben soll, alle Besatzungsmitglieder zu töten. Das beträfe auch Wehrlose und wäre damit illegal. Bis das Pentagon dem Kongress das Material vorlegt, wird das Reisebudget des Ministers um ein Viertel gekürzt.

Das Gesetz schreibt zudem vor, dass das Verteidigungsministerium mindestens 76'000 Soldat*innen und wichtige Ausrüstungsgegenstände in Europa stationiert lässt.

Eine Reduzierung ist nur möglich, wenn die Nato-Verbündeten konsultiert werden und festgestellt wird, dass ein solcher Abzug im Interesse der USA ist. Normalerweise sind etwa 80'000 bis 100'000 US-Soldat*innen in Europa stationiert.

Unterstützung für die Ukraine

Auch die Stationierung von US-Truppen in Südkorea soll aufrechterhalten werden. Das Gesetz legt die Mindeststärke dort auf 28'500 Soldat*innen fest. Ausserdem sieht es für die nächsten zwei Jahre jeweils 400 Millionen Dollar für die Herstellung von Waffen vor, die an die Ukraine geliefert werden sollen.

Das Gesetz ist ein Kompromiss zwischen den Republikanern von Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten. Es kürzt oder streicht Programme für Klimaschutz und Diversität und folgt damit Trumps politischen Zielen. Zugleich stärkt es aber auch die Möglichkeiten des Kongresses zur Kontrolle über das Verteidigungsministerium.

Diese Stärkung ist das Ergebnis eines Streits zwischen Republikanern im Kongress und dem Pentagon, insbesondere bei Militäreinsätzen in internationalen Gewässern vor der Küste Südamerikas.