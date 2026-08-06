Anthony Fauci hat bei einer Anhörung mehr als 100-mal die Aussage verweigert. Nun hat ein republikanisch geführter Senatsausschuss ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses angestossen. Zu einer Strafverfolgung dürfte es allerdings kaum kommen.

Streit um Corona-Ursprung US-Senatsausschuss erklärt Fauci schuldig – kommt er jetzt vor Gericht?

Darum geht’s Ein Ausschuss des US-Senats hat Anthony Fauci wegen seiner Aussageverweigerung der Missachtung des Kongresses beschuldigt.

Fauci berief sich bei einer Anhörung mehr als 100-mal auf sein Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen.

Für eine Weiterleitung an die Justiz wären im Senat 60 Stimmen nötig – die Republikaner verfügen nur über 53. Zusammenfassung erstellt mit

Der jahrelange Streit zwischen dem republikanischen Senator Rand Paul und dem früheren US-Seuchenexperten Anthony Fauci erreicht eine neue Eskalationsstufe. Der Ausschuss für Heimatschutz des Senats stimmte am Donnerstag dafür, Fauci wegen Missachtung des Kongresses zur Verantwortung zu ziehen.

Die Entscheidung fiel entlang der Parteilinien. Fauci hatte sich bei einer Anhörung in der vergangenen Woche mehr als 100-mal auf den fünften Verfassungszusatz berufen. Dieser schützt Menschen davor, sich mit einer Aussage selbst belasten zu müssen.

Paul wirft Fauci vor, trotz einer Vorladung Fragen des Ausschusses nicht beantwortet zu haben. «Der Vorsitzende wies Anthony Fauci an zu antworten. Er weigerte sich», sagte der Republikaner. Paul hat wiederholt erklärt, er wolle Fauci im Gefängnis sehen.

Verfahren dürfte im Senat scheitern

Mit dem Ausschussentscheid ist Fauci allerdings noch nicht formell vom gesamten Kongress der Missachtung beschuldigt worden. Dafür müsste der volle Senat die Resolution mit 60 Stimmen verabschieden. Weil die Republikaner dort nur über 53 Sitze verfügen, gilt das als höchst unwahrscheinlich.

Erst danach könnte der Fall an die Bundesstaatsanwaltschaft in Washington weitergeleitet werden. Diese müsste entscheiden, ob sie die Angelegenheit einer Grand Jury vorlegt. Selbst ein Beschluss des Senats würde deshalb nicht automatisch zu einer Anklage führen.

Der demokratische Senator Gary Peters warf Paul eine überhastete Untersuchung ohne angemessene Beteiligung der Demokraten vor. Das Vorgehen könne künftig andere Zeuginnen und Zeugen davon abhalten, vor dem Ausschuss auszusagen.

Darf sich Fauci auf das Schweigerecht berufen?

Umstritten ist, ob Fauci den fünften Verfassungszusatz überhaupt anrufen durfte. Der frühere Präsident Joe Biden hatte ihn vorsorglich für Handlungen zwischen 2014 und dem 19. Januar 2025 begnadigt.

Antony Fauci vergangene Woche vor dem Ausschuss. sda

Republikaner argumentieren deshalb, Fauci könne sich mit seinen Antworten nicht mehr selbst gefährden. Seine Unterstützer halten dagegen, dass falsche oder ungenaue Aussagen bei der aktuellen Anhörung neue Ermittlungen wegen möglicher Falschaussagen auslösen könnten. Auch unter Rechtsfachleuten ist die Frage umstritten.

Hinzu kommt: Fauci gab zu Beginn der Anhörung eine kurze Erklärung ab und verweigerte erst danach weitere Antworten. Die Republikaner argumentieren, er könne nicht gleichzeitig aussagen und schweigen. Ein ähnlicher Fall gegen die frühere Steuerbeamtin Lois Lerner führte 2015 jedoch nicht zu einer Strafverfolgung.

Paul erhebt schwere Vorwürfe

Rand Paul beschuldigt Fauci seit Jahren, Forschung in China unterstützt zu haben, die zur Corona-Pandemie geführt habe. Zudem soll er den Kongress darüber belogen haben. Fauci weist diese Anschuldigungen entschieden zurück. Beweise dafür, dass er vom Ursprung der Pandemie in einem Labor wusste und die Öffentlichkeit täuschte, gibt es nicht.

Neue Aufmerksamkeit erhielt die Untersuchung durch Faucis früheres Diensthandy. Der republikanische Senator Ron Johnson erklärte, das Gerät erhalten zu haben. Es könne Antworten auf Fragen liefern, die Fauci bei der Anhörung nicht beantwortet habe.

Auch im Repräsentantenhaus und im Bundesstaat Florida kündigten Republikaner weitere Untersuchungen an. Der Ausschussentscheid ist damit vor allem ein weiterer Schritt in einem politischen und juristischen Kampf, der Fauci seit der Corona-Pandemie begleitet.