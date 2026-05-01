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Attentatsversuch an Gala US-Staatsanwältin veröffentlicht neues Video vom Angriff auf Trump

SDA

1.5.2026 - 09:15

Personen stehen in der Lobby des Washington Hilton nach einem Zwischenfall, der das White House Correspondents Dinner in Washington störte. Foto: Allison Robbert/FR172296 AP/dpa
Personen stehen in der Lobby des Washington Hilton nach einem Zwischenfall, der das White House Correspondents Dinner in Washington störte. Foto: Allison Robbert/FR172296 AP/dpa
Keystone

Neue Videoaufnahmen liefern Einblicke in den Angriff auf Donald Trump bei einem Gala-Dinner in Washington. Sie zeigen, wie der mutmassliche Täter bewaffnet durch das Hotel läuft und auf Sicherheitskräfte zielt.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

01.05.2026, 09:15

01.05.2026, 09:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Video zeigt den Angreifer Cole Allen, der bewaffnet durch ein Hotel läuft, auf Sicherheitskräfte zielt und dabei einen Secret-Service-Beamten anschiesst.
  • Laut Staatsanwältin gibt es keine Hinweise auf Eigenbeschuss; zudem hatte der Täter das Hotel am Vortag offenbar ausgekundschaftet.
  • Der verletzte Beamte blieb dank Schutzweste weitgehend unverletzt, während der Angreifer selbst laut Polizei nicht getroffen wurde.
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Die Staatsanwältin für die US-Hauptstadt Washington hat ein Video veröffentlicht, auf dem entscheidende Momente des Angriffs bei einem Gala-Dinner mit Präsident Donald Trump zu sehen sind. Das Video zeige, wie der Angreifer Cole Allen bei seinem Versuch, Trump zu ermorden, einen Beamten des Secret Service anschiesse, schrieb Staatsanwältin Jeanine Pirro auf der Plattform X. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Sicherheitsbeamte von eigenen Leuten getroffen worden sei, betonte sie.

Was auf den Videoaufnahmen zu sehen ist

Das beinahe sechsminütige Video umfasst Aufnahmen verschiedener Tage: Zunächst ist zu sehen, wie ein Mann am Freitagabend (Ortszeit) vergangener Woche einen Flur in dem Hotel langgeht, in dem am darauffolgenden Abend das Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse stattfand. Man sieht zudem, wie er sich in einem Fitnessraum des Hotels umschaut. Pirro spricht davon, dass er das Hotel am Tag vor dem Vorfall ausgekundschaftet habe.

Die Aufnahmen vom Samstagabend zeigen dann, wie der Angreifer bewaffnet durch eine Sicherheitsschleuse in dem Hotel rennt. Mehrere Sicherheitsbeamte zücken daraufhin ihre Waffen und richten sie in Richtung des davonrennenden Täters.

Zum Ende der Aufnahmen hin wird die Szene noch einmal mit verringerter Wiedergabegeschwindigkeit gezeigt. Mit dieser Einstellung ist zu sehen, dass der Angreifer seine Waffe unmittelbar nach dem Passieren der Sicherheitsschleuse nach rechts richtet, wo Sicherheitsbeamte stehen. Man sieht auch, wie ein Polizist seine Waffe auf den Angreifer richtet und Schüsse in dessen Richtung abzufeuern scheint.

Was bislang bekannt war

Bei dem Vorfall am vergangenen Wochenende waren mehrere Schüsse gefallen. Unklar war allerdings zunächst, wie viele Schüsse von wem abgegeben wurden. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einer Kugel getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt. Der Angreifer selbst wurde nach Polizeiangaben nicht angeschossen.

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