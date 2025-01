Scholz: Dürfen nie Holocaust relativieren und Antisemitismus hinnehmen

STORY: Die Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee jährt sich am Montag zum 80. Mal. Mehr als eine Million Menschen haben die Nazis allein hier ermordet. Als Teresa Regula als 16-Jährige in Auschwitz ankam, war der erste wirkliche Schmerz, den sie erlebte, die brutale Schur ihrer Haare und die Tätowierung ihrer Häftlingsnummer. «Wir wurden bis auf die blanke Haut geschoren. Es war damals drückend heiss, am 4. August. Meine Ohren glühten, weil sie plötzlich frei lagen, zum ersten Mal in meinem Leben. Es war furchtbar schmerzhaft.» «Ich habe all diese Erinnerungen verdrängt, so gut ich konnte. Und in der Tat muss ich sagen, dass es mir in den Jahren seither gelungen ist. Jetzt aber kommt alles wieder zu mir zurück. Verschiedene Erlebnisse, verschiedene Bilder aus Oswiecim.» «Als ich zurückkam, wollte ich nie... ich dachte, ich würde nie in meinem Leben Kinder haben. Niemals. Wenn sie etwas Ähnliches durchmachen müssten wie ich, das möchte ich nicht wiederholen.» Die Gestapo, Hitlers Geheimpolizei, hatte Regula und ihre Mutter 1944 aus ihrem Haus geholt und in das Lager Plaszow geschickt. Ihre Mutter wurde dort ermordet. Die heute 96-jährige jüdische Überlebende wohnt im polnischen Krakau. Was sie am Leben hielt, war der Gedanke, eines Tages frei zu sein, dass ihr Vater, dem sie immer alles zugetraut habe, kommen und sie rausholen würde. Ihr Vater wurde bei der Befreiung des Konzentrationslagers Gross Rosen in Ostdeutschland erschossen. Ihr Schicksal ist nur eines von Millionen von Menschen, die im Rahmen von Adolf Hitlers «Endlösung» zur Vernichtung der europäischen Juden, auch von Sinti und Roma, in Konzentrationslager geschickt wurden. Angesichts eines zunehmenden Antisemitismus hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin vor einer Verharmlosung der Taten gewarnt. «Wir dürfen und wir werden keine Relativierung hinnehmen. Und wir werden auch jede neue Generation an ihre bleibende Verantwortung erinnern. Eine Verantwortung, die jede und jeder in unserem Land trägt, unabhängig von der eigenen Familiengeschichte, der Religion oder dem Geburtsort der Eltern oder Grosseltern.» Scholz bezeichnete es als «empörend und beschämend», dass es Ausgrenzung von Juden auch heute noch im demokratischen Deutschland gebe. Dabei dürfe es keine Rolle spielen, ob Antisemitismus politisch motiviert sei oder religiös, ob von links oder von rechts, ob über Jahrhunderten gewachsen ist von aussen ins Land getragen.

