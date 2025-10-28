  1. Privatkunden
«Melissa» zieht Richtung Karibik Spezialeinheit fliegt mitten in den Monstersturm –  Video zeigt spektakuläre Szenen

Fabienne Berner

28.10.2025

Spektakuläre Aufnahmen: US-Sturmjäger fliegen durch Hurrikan Melissa

Spektakuläre Aufnahmen: US-Sturmjäger fliegen durch Hurrikan Melissa

Eine Spezialeinheit der US-Luftwaffenreserve traute sich ins Auge des Mega-Sturms «Melissa». Dort sammelte sie Temperatur-, Wind- und Druckdaten, die präzise Vorhersagen zu Kurs und Intensität ermöglichen sollen.

28.10.2025

Eine Spezialeinheit der US-Luftwaffenreserve traute sich ins Auge des Mega-Sturms «Melissa». Dort sammelte sie Temperatur-, Wind- und Druckdaten, die präzise Vorhersagen zu Kurs und Intensität ermöglichen sollen.

Fabienne Berner

28.10.2025, 14:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hurrikan «Melissa» bedroht mit über 280 km/h Jamaika, Kuba und die Bahamas.
  • Ein US-Aufklärungsflugzeug durchquerte den Hurrikan, um Daten zur Vorhersage von Zugbahn und Stärke zu sammeln.
  • Spektakuläre Aufnahmen zeigen den Flug der «Hurricane Hunters» durch das Auge des Sturms.
Mehr anzeigen

Ein Flugzeug der US-Luftwaffenreserve, ein sogenannter «Hurricane Hunter», hat das Auge des Hurrikans «Melissa» durchquert, um wichtige Daten für das nationale Hurrikanzentrum zu sammeln.

Die eindrücklichen Bilder zeigen den Sturm der Kategorie 5 mit Windgeschwindigkeiten von über 280 km/h. Die Messungen sollen helfen, Zugbahn und Stärke des Wirbelsturms präziser vorherzusagen.

«Melissa» zieht derzeit langsam über die Karibik in Richtung Jamaika und Kuba. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in Notunterkünfte zu begeben, und ordneten Evakuierungen an.

Windgeschwindigkeiten bis 280 km/h. Warum das karibische Inselparadies vor Mega-Hurrikan «Melissa» so zittert

Windgeschwindigkeiten bis 280 km/hWarum das karibische Inselparadies vor Mega-Hurrikan «Melissa» so zittert

In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen durch heftige Regenfälle mindestens vier Menschen ums Leben.

Mehr zum Thema

Meterhohe Wellen: Hurrikans reissen Häuser ins Meer – Video zeigt Naturgewalten

Meterhohe Wellen: Hurrikans reissen Häuser ins Meer – Video zeigt Naturgewalten

Auf der Inselkette der Outer Banks in North Carolina sind sechs Strandhäuser eingestürzt. Verantwortlich dafür sind die Hurrikans Humberto und Imelda, die seit Tagen in der Karibik wüten und nun auch im Atlantik für Chaos sorgen.

03.10.2025

