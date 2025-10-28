Spektakuläre Aufnahmen: US-Sturmjäger fliegen durch Hurrikan Melissa Eine Spezialeinheit der US-Luftwaffenreserve traute sich ins Auge des Mega-Sturms «Melissa». Dort sammelte sie Temperatur-, Wind- und Druckdaten, die präzise Vorhersagen zu Kurs und Intensität ermöglichen sollen. 28.10.2025

Hurrikan «Melissa» bedroht mit über 280 km/h Jamaika, Kuba und die Bahamas.

Ein US-Aufklärungsflugzeug durchquerte den Hurrikan, um Daten zur Vorhersage von Zugbahn und Stärke zu sammeln.

Spektakuläre Aufnahmen zeigen den Flug der «Hurricane Hunters» durch das Auge des Sturms. Mehr anzeigen

Ein Flugzeug der US-Luftwaffenreserve, ein sogenannter «Hurricane Hunter», hat das Auge des Hurrikans «Melissa» durchquert, um wichtige Daten für das nationale Hurrikanzentrum zu sammeln.

Die eindrücklichen Bilder zeigen den Sturm der Kategorie 5 mit Windgeschwindigkeiten von über 280 km/h. Die Messungen sollen helfen, Zugbahn und Stärke des Wirbelsturms präziser vorherzusagen.

«Melissa» zieht derzeit langsam über die Karibik in Richtung Jamaika und Kuba. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich in Notunterkünfte zu begeben, und ordneten Evakuierungen an.

In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen durch heftige Regenfälle mindestens vier Menschen ums Leben.

