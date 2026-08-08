Der Iran-Krieg stellt die US-Führung vor wachsende Probleme. General Dan Caine soll Trump vor einer weiteren Eskalation gewarnt haben. Zuletzt stoppte der Präsident eine geplante grosse Angriffswelle.

Geht den USA die Munition aus? US-Top-General will hinter Trumps Rücken Iran-Krieg beenden

Darum geht’s US-General Dan Caine warnt offenbar vor einer weiteren Eskalation mit Iran.

Er hält Luftangriffe allein für nicht ausreichend.

Die USA haben laut Berichten mit schwindenden Waffenbeständen zu kämpfen. Zusammenfassung erstellt mit

US-Generalstabschef Dan Caine drängt offenbar auf einen Ausweg aus dem seit Monaten andauernden Krieg mit Iran – und das, ohne dass US-Präsident Donald Trump in die Gespräche eingebunden sei. Mehrere Quellen berichten CNN, Caine sehe grosse Risiken bei einer weiteren militärischen Eskalation. Luftangriffe allein dürften demnach kaum genügen, um die Ziele von Trump zu erreichen.

Caine soll seine Bedenken unter anderem mit Vizepräsident JD Vance, Aussenminister Marco Rubio und CIA-Chef John Ratcliffe besprochen haben. Caines Sprecher bestätigte die Gespräche gegenüber CNN hingegen nicht und erklärte, man kommentiere keine vertraulichen Unterredungen des Generals.

Zentrales Problem seien laut dem Bericht die schwindenden amerikanischen Munitionsbestände. US-Medien berichteten Anfang August, die USA hätten bereits einen grossen Teil ihrer Langstrecken-Präzisionsraketen eingesetzt. Auch bei wichtigen Luftabwehrsystemen seien die Vorräte deutlich zurückgegangen.

Trump bremst geplante Angriffe

Caine soll Trump deshalb mehrfach vor den Folgen einer weiteren Eskalation gewarnt haben. Gleichzeitig habe er dem Präsidenten klargemacht, dass das US-Militär Iran bei einem entsprechenden Befehl massiv treffen könne. Öffentlich sagte Caine bereits während des Konflikts: «Die Luftmacht hat ihre Grenzen.»

Schon vor Beginn des Kriegs hatte Caine laut Medienberichten vor einem langen Militäreinsatz und den Folgen für die amerikanischen Waffenbestände gewarnt. Auch die Risiken eines Angriffs auf Iran waren bereits Thema.

Ende Juli erwog Trump gemäss CNN eine neue, deutlich grössere Angriffswelle. Mehrere Regierungsvertreter sollen jedoch vor iranischen Vergeltungsmassnahmen gewarnt haben. Besonders gefürchtet wurden Angriffe auf die Energieinfrastruktur von US-Verbündeten am Persischen Golf. Trump nahm die Pläne schliesslich zurück.

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