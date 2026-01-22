  1. Privatkunden
US-Vize Vance in Minneapolis «Die Temperatur ein wenig herunterzufahren»

dpa

22.1.2026 - 23:09

US-Vize-Präsident JD Vance hat die Metropole Minneapolis besucht. (Archivfoto)
US-Vize-Präsident JD Vance hat die Metropole Minneapolis besucht. (Archivfoto)
Bild: Nathan Howard/Pool The New York Times/AP/dpa

US-Vizepräsident JD Vance hat zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen auf Renée Good die Metropole Minneapolis besucht. Sein Ziel sei es, «die Temperatur ein wenig herunterzufahren».

,

DPA, Redaktion blue News

22.01.2026, 23:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Vizepräsident JD Vance hat nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Agenten auf Renée Good Minneapolis besucht.
  • Sein Ziel sei es, nach wütenden Protesten gegen die ICE-Praktiken «die Temperatur ein wenig herunterzufahren».
  • Er machte die Medien und «extrem linke Agitatoren» für gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und ICE-Beamten verantwortlich.
Mehr anzeigen

Gut zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen eines Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Renée Good hat Vizepräsident JD Vance die Metropole Minneapolis besucht. Sein Ziel sei es, nach wütenden Protesten gegen die ICE-Praktiken «die Temperatur ein wenig herunterzufahren, das Chaos zu verringern, aber uns als Bundesregierung dennoch zu ermöglichen, die Einwanderungsgesetze des amerikanischen Volkes durchzusetzen», sagte Vance nach einem Treffen mit Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde am Donnerstag.

ICE-Beamter erschiesst Frau in Minneapolis. Bürgermeister ist ausser sich – Trump verteidigt den Schützen

ICE-Beamter erschiesst Frau in MinneapolisBürgermeister ist ausser sich – Trump verteidigt den Schützen

Er machte die Medien und «extrem linke Agitatoren» für gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und ICE-Beamten verantwortlich. «Ja, kommt heraus und protestiert, protestiert gegen mich, protestiert gegen unsere Einwanderungspolitik, aber tut dies friedlich», sagte Vance.

In einer etwa eineinhalbstündigen Pressekonferenz sagte Vance mehrmals, die angespannte Situation im Bundesstaat Minnesota, in dem Minneapolis liegt, würde sich bessern, wenn die örtlichen Behörden besser mit der Bundesregierung zusammenarbeiteten. Wen er damit konkret meinte, sagte Vance nicht. Er räumte ein, dass er nicht mit Tim Walz, dem demokratischen Gouverneur von Minnesota, gesprochen habe. Walz war 2024 Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten und damit Konkurrent von Vance, der für die Republikaner antrat.

Good, eine 37-jährige Mutter von drei Kindern, war Anfang Januar von einem ICE-Agenten in Minneapolis in ihrem Auto erschossen worden. Der Vorfall hat landesweit und insbesondere in Minnesota zu Protesten geführt.

Mehr Videos zum Thema

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften sie.

15.01.2026

Mehr zum Thema

USA. Trump droht mit Militäreinsatz gegen Proteste in Minneapolis

USATrump droht mit Militäreinsatz gegen Proteste in Minneapolis

37-Jährige in Minneapolis getötet. Dieses neue Video soll den ICE-Agenten entlasten, sorgt jedoch für weiteren Wirbel

37-Jährige in Minneapolis getötetDieses neue Video soll den ICE-Agenten entlasten, sorgt jedoch für weiteren Wirbel

Politik. Weiter Proteste in den USA nach tödlichem Behörden-Einsatz

PolitikWeiter Proteste in den USA nach tödlichem Behörden-Einsatz

