US-Vizepräsident JD Vance hat zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen auf Renée Good die Metropole Minneapolis besucht. Sein Ziel sei es, «die Temperatur ein wenig herunterzufahren».

Gut zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen eines Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Renée Good hat Vizepräsident JD Vance die Metropole Minneapolis besucht. Sein Ziel sei es, nach wütenden Protesten gegen die ICE-Praktiken «die Temperatur ein wenig herunterzufahren, das Chaos zu verringern, aber uns als Bundesregierung dennoch zu ermöglichen, die Einwanderungsgesetze des amerikanischen Volkes durchzusetzen», sagte Vance nach einem Treffen mit Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde am Donnerstag.

Er machte die Medien und «extrem linke Agitatoren» für gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und ICE-Beamten verantwortlich. «Ja, kommt heraus und protestiert, protestiert gegen mich, protestiert gegen unsere Einwanderungspolitik, aber tut dies friedlich», sagte Vance.

In einer etwa eineinhalbstündigen Pressekonferenz sagte Vance mehrmals, die angespannte Situation im Bundesstaat Minnesota, in dem Minneapolis liegt, würde sich bessern, wenn die örtlichen Behörden besser mit der Bundesregierung zusammenarbeiteten. Wen er damit konkret meinte, sagte Vance nicht. Er räumte ein, dass er nicht mit Tim Walz, dem demokratischen Gouverneur von Minnesota, gesprochen habe. Walz war 2024 Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten und damit Konkurrent von Vance, der für die Republikaner antrat.

Good, eine 37-jährige Mutter von drei Kindern, war Anfang Januar von einem ICE-Agenten in Minneapolis in ihrem Auto erschossen worden. Der Vorfall hat landesweit und insbesondere in Minnesota zu Protesten geführt.

