Ungewöhnliche Metapher JD Vance vergleicht US-Wirtschaft mit der «Titanic» und erntet Spott

SDA

23.1.2026 - 15:41

Mit der Analogie wollte Vance wohl die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten in den USA erklären.
Mit der Analogie wollte Vance wohl die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten in den USA erklären.
Jim Watson/POOL AFP/AP/dpa

Mit einer ungewöhnlichen Metapher hat US-Vizepräsident JD Vance für Aufsehen gesorgt: In einer Rede verglich er die wirtschaftliche Lage der USA mit dem untergegangenen Luxusdampfer Titanic. Der Vergleich kam bei politischen Gegnern und in den sozialen Medien schlecht an.

Keystone-SDA

23.01.2026, 15:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • JD Vance verglich die US-Wirtschaft in einer Rede mit der Titanic, um die Krise der Lebenshaltungskosten zu erklären.
  • Demokratische Politiker reagierten mit Spott und Memes auf die Analogie.
  • Die Debatte trifft einen wunden Punkt, da hohe Preise für viele US-Haushalte weiterhin ein zentrales Problem sind.
Mehr anzeigen

US-Vizepräsident JD Vance hat die Wirtschaft seines Landes in einer Rede ausgerechnet mit dem untergegangenen Schiff «Titanic» gleichgesetzt. Mit der Analogie wollte Vance wohl die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten in den USA erklären.

Er stiess damit aber bei einigen Demokraten und in den sozialen Medien auf Spott.

Was genau hat Vance gesagt?

«Die Demokraten sprechen viel über die Krise der Bezahlbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, es gibt eine Krise der Bezahlbarkeit, die durch die Politik von Joe Biden verursacht wurde», sagte Vance zunächst in Anspielung an den demokratischen Ex-Präsidenten.

Dann folgte das Schlüsselzitat: «Die «Titanic» lässt sich nicht über Nacht wenden. Es braucht Zeit, um zu reparieren, was kaputtgegangen ist.»

Bei den Demokraten sorgte das für Spott. «Man wendet die Titanic ÜBERHAUPT NICHT», schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Illinois, JB Pritzker auf X. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der wie Pritzker zur Demokratischen Partei gehört, postete ein spöttisches Meme.

Zu sehen ist eine Sequenz der Vance-Rede, im Hintergrund spielt die Musik aus dem berühmten «Titanic»-Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Das Meme zeigt auch die wohl bekannteste Szene des Films am Schiffsbug. Doch statt Jack und Rose umarmen sich darin Vance und US-Präsident Donald Trump.

Krise der Lebenshaltungskosten

In seinem Wahlkampf hatte Trump den US-Amerikanern niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch viele klagen über hohe Preise etwa im Supermarkt. Obwohl Trump als früherem Geschäftsmann im Bereich Wirtschaft Kompetenzen zugesprochen wurden, zeigen jüngste Umfragewerte gerade hier schwindenden Zuspruch.

Unheimliches Zeugnis. 1 Jahr Trump in 5 Punkten

Unheimliches Zeugnis1 Jahr Trump in 5 Punkten

Die Demokraten machen die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema vor den Kongresswahlen im November. Trump wirft den Demokraten vor, das Thema bewusst zu platzieren.

Die «Titanic», das unsinkbare Schiff, das unterging

Die «Titanic» war am 10. April 1912 im englischen Southampton mit mehr als 2.200 Menschen an Bord zur Jungfernfahrt nach New York ausgelaufen. Nach wenigen Tagen stiess der als unsinkbar geltende Luxusdampfer gegen einen Eisberg – und ging unter. Mehr als 1500 Menschen starben. Ende der 1990er Jahre verfilmte James Cameron die Geschichte mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio.

Trumps Sprecherin startet Hass-Tirade gegen Journalisten

Trumps Sprecherin startet Hass-Tirade gegen Journalisten

Bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus ist es zu einem offenen Schlagabtausch gekommen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt griff einen Reporter scharf an.

16.01.2026

