Ungewöhnliche MetapherJD Vance vergleicht US-Wirtschaft mit der «Titanic» und erntet Spott
23.1.2026 - 15:41
Mit einer ungewöhnlichen Metapher hat US-Vizepräsident JD Vance für Aufsehen gesorgt: In einer Rede verglich er die wirtschaftliche Lage der USA mit dem untergegangenen Luxusdampfer Titanic. Der Vergleich kam bei politischen Gegnern und in den sozialen Medien schlecht an.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
JD Vance verglich die US-Wirtschaft in einer Rede mit der Titanic, um die Krise der Lebenshaltungskosten zu erklären.
Demokratische Politiker reagierten mit Spott und Memes auf die Analogie.
Die Debatte trifft einen wunden Punkt, da hohe Preise für viele US-Haushalte weiterhin ein zentrales Problem sind.
US-Vizepräsident JD Vance hat die Wirtschaft seines Landes in einer Rede ausgerechnet mit dem untergegangenen Schiff «Titanic» gleichgesetzt. Mit der Analogie wollte Vance wohl die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten in den USA erklären.
Er stiess damit aber bei einigen Demokraten und in den sozialen Medien auf Spott.
Was genau hat Vance gesagt?
«Die Demokraten sprechen viel über die Krise der Bezahlbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, es gibt eine Krise der Bezahlbarkeit, die durch die Politik von Joe Biden verursacht wurde», sagte Vance zunächst in Anspielung an den demokratischen Ex-Präsidenten.
Dann folgte das Schlüsselzitat: «Die «Titanic» lässt sich nicht über Nacht wenden. Es braucht Zeit, um zu reparieren, was kaputtgegangen ist.»
Bei den Demokraten sorgte das für Spott. «Man wendet die Titanic ÜBERHAUPT NICHT», schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Illinois, JB Pritzker auf X. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der wie Pritzker zur Demokratischen Partei gehört, postete ein spöttisches Meme.
Zu sehen ist eine Sequenz der Vance-Rede, im Hintergrund spielt die Musik aus dem berühmten «Titanic»-Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Das Meme zeigt auch die wohl bekannteste Szene des Films am Schiffsbug. Doch statt Jack und Rose umarmen sich darin Vance und US-Präsident Donald Trump.
